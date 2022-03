Neymar posta conversa com Donnarumma e nega briga após eliminação do PSG

Um dia depois da eliminação do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, Neymar usou as redes sociais para negar que tenha brigado com o goleiro Gianluigi Donnarumma no vestiário do estádio Santiago Bernabéu após a partida. O jornal espanhol Marca havia publicado a notícia, que o jogador brasileiro classificou como “mentira”.

Neymar chegou a publicar um print de uma conversa em espanhol com Donnarumma pelo celular. Na imagem, o italiano envia o link da reportagem do Marca e escreve: “Oi, Ney. Desculpe por ontem. Essa notícia é inaceitável”. O brasileiro responde: “Amigo! Tranquilo! Isso pode acontecer no futebol… Somos um time e estamos com você. Você é muito jovem ainda e vai ganhar bastante. Levante-se e seguimos. Abraço”.

O camisa 10 do PSG também publicou em seu Instagram outra mensagem, em português: “Eu odeio vir aqui e falar sobre notícias… Mas essa do post anterior é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário! Jornalistas incompetentes que querem se promover, tenta a próxima, ok?”.

O Marca, por sua vez, sustentou a versão de que os dois jogadores teriam se desentendido e quase chegado às vias de fato no vestiário do Bernabéu.

Uma falha de Donnarumma, perdendo a bola para Karim Benzema dentro da área, foi o que abriu caminho para a reação do Real Madrid, que perdia por 2 a 0 no placar agregado até então – o PSG já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Com três gols de Benzema no segundo tempo, o time espanhol reverteu o resultado e se classificou para as quartas de final.

