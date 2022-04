Neymar posta conquistas da carreira e ironiza críticas: ‘Decepcionado’

Após marcar no último domingo, 17, na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha por 2 a 1, Neymar começou a semana movimentando as redes sociais. O atacante publicou no Instagram respostas a Fábio Aurélio, ex-lateral do Liverpool e seleção brasileira, que disse que estaria decepcionado com o andamento de sua carreira se fosse o camisa 10 da seleção. Ironizando as críticas, Neymar postou um print de seus títulos e escreveu: “Realmente estou muito decepcionado”. Além disso, o astro do Paris fez um vídeo dizendo que o jogador aposentado de está falando m****.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A fala de Fábio aconteceu em uma entrevista ao portal Goal. Aposentado desde 2013, o ex-lateral esquerdo disse: “Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado”. E completou, questionando o foco de Neymar: “Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o futebol, não sei”. Com passagem pela seleção brasileira, Fábio Aurélio disputou as Olimpíadas de 2000, enquanto era uma promessa da base do São Paulo.

Irritado com a crítica, Neymar publicou um print da notícia, escrito “Sr. Fábio Aurélio”, acompanhado de uma risada. O tom de deboche seguiu na postagem seguinte, em que o brasileiro elencou títulos coletivos e individuais de sua carreira, ironizando a fala do ex-lateral sobre estar decepcionado.

Minutos depois, o atacante subiu outro vídeo em que responde de forma mais dura a Fábio Aurélio. Neymar também incluiu atletas aposentados em seu alvo: “Na moral, cansado desses ex-jogadores que abrem a boca para falar m****. Cinco minutos de entrevista e só fala da vida dos outros. Quer criticar, critica. Mas falar m**** assim, não dá”.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!