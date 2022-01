Neymar ficou entre os 10 do The Best 2021; relembre colocações anteriores

Neymar completará 30 anos no próximo dia 5 de fevereiro, quase nove deles na Europa, com a certeza de que não atingiu um dos maiores objetivos da carreira: vencer uma das premiações de melhor do mundo. Décimo sexto colocado no Bola de Ouro, sua pior colocação, ele está entre os dez melhores da Fifa ao Prêmio The Best, que será entregue nesta segunda-feira, a partir das 15h (de Brasília), em Zurique, na Suíça, sabendo que a conquista não ficará em suas mãos. O vencedor será escolhido entre o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique), o argentino Lionel Messi (Paris Saint Germain) e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool)

Eleito em 2015 e 2017 como o terceiro colocado na eleição, o troféu parecia apenas uma questão de tempo. O brasileiro apresentava credenciais que só cresciam no poderoso tridente de ataque do Barcelona ao lado de Messi e do uruguaio Luis Suárez. “Eu quero ser o melhor jogador do mundo. Simples assim”, afirmou o próprio Neymar, em 2019, ao jornal inglês Mirror.

Neymar deixou o Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain, um passo de “independência” de Messi, mas o prêmio nunca veio. Agora, com jovens de peso como o francês Kylian Mbappé e o noruguês Erling Haaland soa como utopia falar do jogador mais talentoso que surgiu no país no atual século como o melhor de todos na atualidade.

Em recuperação de grave lesão, os números na atual temporada pelo Paris Saint-Germain não animam. Foram 14 partidas e somente três gols e três assistências. Pela seleção brasileira, em 2021, foram dois gols em seis jogos na Copa América e quatro gols em sete partidas pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Não é só, conviveu com polêmicas de sobra no extracampo.

Veja todas as colocações de Neymar no prêmio:

2011: 10º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2012: 13º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2013: 5º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Cristiano Ronaldo

2014: 7º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Cristiano Ronaldo

2015: 3º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2016: 4º. Vencedor: Cristiano Ronaldo

2017: 3º. Vencedor: Cristiano Ronaldo

2018: fora do Top 10. Vencedor: Luka Modric

2019: fora do Top 10. Vencedor: Lionel Messi

2020: 9º. Vencedor: Robert Lewandowski

2021: Top 10, ainda sem colocação divulgada

