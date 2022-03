Neymar e Messi vaiados, CR7 em alta e estaduais: o resumo do fim de semana

O final de semana no mundo do futebol reservou muitas emoções com rodadas agitadas pelo Brasil, mas também no futebol europeu. Enquanto Neymar e Messi foram vaiados no reencontro com a torcida do PSG após a eliminação para o Real Madrid na Champions League, Cristiano Ronaldo brilhou na vitória do Manchester United ao marcar três gols e se se isolar como o maior artilheiro da história no ranking da RSSSF (Rec Sports Soccer Statistics Foundation). Nos estaduais, destaque para a vitória do Palmeiras sobre o Santos e a definição das semifinais do Cariocão. Confira, abaixo, um resumo do final de semana.

CR7 faz hat-trick e se torna o maior artilheiro da história em jogos oficiais

Um dos principais destaques do fim de semana ficou por conta do sábado mágico de Cristiano Ronaldo. O craque português marcou os três gols da vitória do Manchester United sobre o Tottenham, por 3 a 2. De quebra, ele chegou aos 807 gols na carreira e se isolou na liderança do ranking da RSSSF de maiores artilheiros da história, que leva em conta os jogos reconhecidos pela Fifa.

Neymar e Messi vaiados por torcida do PSG

Se Cristiano Ronaldo pôde dormir sorrindo no sábado, o domingo foi de dor de cabeça para Neymar e Messi. Mesmo com a vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Bordeaux, com direito a gol do brasileiro, ambos foram vaiados durante toda a partida pelos torcedores da equipe no reencontro no Parque dos Príncipes, após a eliminação na Champions League. Eles receberam o apoio de ex-companheiros como Luis Suárez e Cesc Fàbregas.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022

Semifinais do Carioca definidas

Já nos estaduais, o destaque ficou para a definição das semifinais do Campeonato Carioca. O Fluminense já tinha a liderança garantida, assim como o Flamengo no segundo lugar. Com a vitória sobre o Resende, o Vasco ficou na terceira colocação, enquanto o Botafogo terminou em quarto, após o empate com o Audax Rio. Assim, Tricolor e Glorioso se enfrentam em um lado da chave, enquanto Rubro-Negro e Cruzmaltino fazem o outro duelo por uma vaga na final.

Palmeiras vence clássico contra o Santos

Já pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos fizeram clássico pela 11ª rodada, no Allianz Parque, e o Verdão levou a melhor ao vencer por 1 a 0 com gol de pênalti de Raphael Veiga. Ainda no sábado, o Corinthians atropelou a Ponte Preta no primeiro jogo de Vítor Pereira em Itaquera e goleou por 5 a 0. Já o São Paulo visitou o Mirassol na tarde de domingo e também conquistou bom resultado ao vencer por 3 a 0.

CINCO VITÓRIAS SEGUIDAS CONTRA O SANTOS ✅ Com gol de Raphael Veiga, vencemos o clássico mais uma vez! E agora? ENGATA A QUINTA! 🏎🐷#AvantiPalestra #PALxSAN pic.twitter.com/vAluieRNZF — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 13, 2022

Mbappé e Real Madrid próximos de um acordo

No mercado da bola, a notícia é que o negócio entre Real Madrid e Mbappé está mais quente do que nunca. Depois da eliminação do PSG para os espanhóis, as conversas se intensificaram e, segundo o jornal Marca, da Espanha, a tendência é que haja uma definição ainda nesta semana. O jogador assinaria um pré-contrato com o novo clube e só se apresentaria no final da temporada.

#LoMásComentado Mbappé se cierra la semana que viene https://t.co/81g1i24kzK — MARCA (@marca) March 13, 2022