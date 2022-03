Neymar e Messi são vaiados por torcida do PSG após eliminação na Champions

Não foi dos melhores o reencontro de Neymar e Messi com a torcida do Paris Saint-Germain neste domingo, 13, no primeiro jogo depois da eliminação da equipe na Liga dos Campeões da Europa. Na vitória por 3 a 0 contra o Bordeaux, no Parque dos Príncipes, os craques foram recebidos com vaias por grande parte da torcida.

Os protestos dos torcedores começaram ainda mesmo durante o jogo. No anúncio da escalação da equipe no sistema de som e nos telões, a torcida bateu palmas para Kylian Mbappé, mas as vaias foram fortes para Neymar e Messi, que tiveram seus nomes anunciados logo na sequência.

Nem mesmo o gol do craque brasileiro amenizou as críticas. As vaias e até cantos hostis continuaram durante toda a partida, até o apito final.

Quem saiu em defesa dos dois nas suas redes sociais foi o atacante Luís Suárez, que hoje defende o Atlético de Madrid. O uruguaio, que formou trio de ataque história com Neymar e Messi no Barcelona, publicou uma foto com os ex-companheiros e escreveu “Como sempre, futebol sem memória. Sempre com vocês!”. O brasileiro compartilhou a publicação no seu perfil.

Na avaliação da torcida do PSG, Neymar e Messi estão entre os culpados da equipe pela eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Enquanto a dupla recebeu críticas, Mbappé, que fez os dois gols do time no confronto, foi ovacionado.

Contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, Mbappé marcou novamente. Neymar e Paredes fecharam a vitória do PSG por 3 a 0.