Neymar e Mbappé brilham com hat-trick duplo em goleada do PSG

O Paris Saint-Germain segue tranquilo na liderança do Campeonato Francês. Neste sábado, 9, a equipe parisiense contou com atuação mágica do trio Neymar, Messi e Mbappé para construir a goleada por 6 a 1 sobre o modesto Clermont.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O brasileiro e o francês anotaram três gols cada e foram os principais destaques da partida. Cada um deles ainda contribuiu com uma assistência. Já Lionel Messi foi o garçom da noite, com três passes para gols de seus companheiros de ataque.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain deu mais um passo importante na busca pelo título de mais um Campeonato Francês. Com 71 pontos, a equipe tem 15 pontos de vantagem para o Rennes, segundo colocado, e para o Olympique de Marselha, que aparece em terceiro lugar, mas ainda joga na rodada.

Depois da eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, Neymar parece estar em melhor forma desde que voltou da data Fifa. Na última rodada, quando o PSG goleou o Lorient por 5 a 1, o craque brasileiro anotou dois gols. Assim, em apenas dois jogos, ele chegou aos mesmos cinco gols que havia marcado nas 21 partidas anteriores.

Quem faz 3⃣, leva a ⚽ pra casa! 🥰 pic.twitter.com/rZrPjqksiU — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 9, 2022