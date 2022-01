Neymar divulga teaser de série da Netflix: ‘F… o que vão pensar de mim’

O atacante Neymar divulgou nesta terça-feira, 11, em suas redes sociais o trailer de dois minutos e 14 segundos de duração da série documental sobre sua vida e carreira, produzida pela Netflix. O conteúdo, chamado de O Caos Perfeito, será dividido em três episódios de quase uma hora cada e mostrará trechos de diálogos do jogador mais influente do país na atualidade. A estreia acontecerá no próximo dia 25 de janeiro

“F… o que vão pensar de mim. Eu já estou nem aí para o que você pensa. Meu irmão, tá p… fica com o teu tá p…”, desabafa em um trecho.

Em outro momento, é possível ver Neymar falando sobre o início precoce no futebol, em 2009, ainda com 17 recém-completados no Santos. “Comecei a jogar cedo, virei famoso cedo, fiquei rico cedo. Tudo do zero a cem”

“Eu não escolhi ser superstar. Prefiro muito mais ser anônimo do que famoso. Eu sei da responsabilidade que tenho, é minha vida”, acrescentou.

Outro tema sensível e que se tornou alvo de críticas recentes do ex-jogador Jérome Rothen são as festas e a conduta do jogador fora de campo. Rothen afirmou que o estilo de vida adotado pelo camisa 10 do Paris Saint-Germain refletia diretamente em seu baixo rendimento nos últimos anos.

“Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa?”, disse.

Sobre o assunto, é possível ver Neymar afirmar: “eu não sei vocês, mas eu estou pronto para a festa. F….”

Um dos trechos mostra o atacante Lionel Messi, ex-parceiro nos tempos de Barcelona e agora novamente no PSG, rasgando elogios ao jogador: “é rápido, inteligente…”. Kylian Mbappé, Ángel Di Maria e David Beckham também dão impressões sobre Neymar.

De acordo com o divulgado, a produção apresentará o lado pessoal de Neymar desde o início de sua carreira, no Santos, passando pelos seus anos de Barcelona e o atual, no Paris Saint-Germain e seleção brasileira.

O documentário foi produzido por LeBron James, histórico jogador de basquete do Los Angeles Lakers, e Mavercik Carter, da produtora SpringHill Company. Além disso, as estrelas David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva, Gabriel Medina, do surfe, e Bruninho, do vôlei, participaram com depoimentos.

Neymar voltou no fim de semana para Paris para seguir a recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo e volta aos campos apenas no ano que vem. Na temporada, o brasileiro tem apenas 14 jogos, três gols e três assistências.

