Neymar desfalca PSG contra o Rennes e vira dúvida diante do Real Madrid

Neymar será desfalque nesta sexta-feira, 11, na partida do Paris Saint-Germain contra o Rennes, às 17h (de Brasília), válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A informação foi confirmada pelo próprio técnico argentino Maurício Pochettino. A ausência do atacante brasileiro causa preocupação sobre o retorno para o primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, no próximo dia 15, no Parque dos Príncipes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Sem jogar desde novembro do ano passado, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atleta chegou a participar pela primeira vez nos últimos dois meses dos quinze minutos de treinamento abertos à imprensa, nesta quinta-feira, 10.

Ainda assim, o técnico do PSG declarou que não será possível que ele entre em campo desta vez. “A evolução dele é boa, mas ele não pode estar com o grupo para o jogo com o Rennes. Veremos contra o Real Madrid”, disse Pochettino.

Continua após a publicidade

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante partida vencida por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, no dia 28 de novembro de 2021, pelo Campeonato Francês. O atleta foi substituído logo após o lance e saiu chorando, retirado pelos médicos.

Um dia depois, o clube francês divulgou que exames realizados ainda na noite da partida constataram um entorse que obrigou o brasileiro a ficar afastado dos gramados. O jogador passou por um período de recuperação no país e, como já era de se esperar, foi ausência na última lista de Tite para seleção brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Em números, a atual temporada pelo PSG não anima. Foram 14 partidas e somente três gols e três assistências. Pela seleção, em 2021, foram dois gols em seis jogos na Copa América e quatro gols em sete partidas pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!