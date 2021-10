Neymar: “Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo”

Atualizado em 10 out 2021, 10h52 - Publicado em 10 out 2021, 10h45

Atualizado em 10 out 2021, 10h52 - Publicado em 10 out 2021, 10h45

Principal destaque da seleção brasileira na atualidade, Neymar, 29 anos, revelou que pode encerrar a sua carreira em Copas do Mundo em 2022, no Qatar. O jogador do Paris Saint-Germain afirma que não sabe se terá condições mentais de aguentar mais futebol.

“Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo. Encaro como a última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol”, diz o craque, em entrevista concedida ao documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN.

Atualmente, Neymar possui 113 jogos pela seleção brasileira, com 69 gols e 44 assistências. No currículo, ele conta com quatro conquistas do Superclássico das Américas, em 2011, 2012, 2014 e 2018, uma Copa das Confederações, em 2013, e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2016.

“Vou fazer de tudo pra chegar muito bem, ganhar com meu país e realizar meu maior sonho [que tenho] desde pequeno, e espero poder conseguir”, destaca o atacante.

O Brasil lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com 27 pontos, e está próximo de carimbar sua vaga ao Qatar. A equipe comandada por Tite volta a entrar em campo neste domingo, 10, quando enfrenta a Colômbia, às 18h (de Brasília).

Caracas ↔️ Barranquilla! Veja como foi a viagem da #SeleçãoBrasileira até a Colômbia ✈️🇧🇷 pic.twitter.com/FbysUXA2Ch — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 9, 2021