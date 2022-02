Se o ditado diz que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o destino pode pregar coincidências inusitadas. Após mais de vinte anos da saída de Lionel Messi do Newell’s Old Boys, time em que o atual atacante do Paris Saint-Germain jogou durante a infância, o clube argentino volta a ter um camisa 10 com o mesmo sobrenome estampado nas costas. Desta vez, o dono é o jovem meia campista Joaquín Messi, 19 anos, destaque das categorias de base do clube que veste a camisa na Copa Libertadores Sub-20, disputada no Equador.

😱 ¿Es argentino? Si 🇦🇷

¿Juega con la 🔟? Si.

¿Juega en @NewellsJuvenil? Si.

¿Messi? ¡Messi! 😍 🌟 Con ustedes, Joaquín Messi, un de los cracks de #Newells en la CONMEBOL #LibertadoresSub20. 🇦🇷 Conheça o Messi do #Newells na #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/Y528ZZzH1W — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 7, 2022

Morador de Coronel Arnold, província perto de Rosário – cidade natal do craque do Paris Saint Germain -, Joaquín começou a jogar no Newell’s aos 8 anos de idade, participou de todos os níveis das categorias de base do clube e atualmente integra a equipe do sub-20. Em entrevista à conta oficial da Libertadores Sub-20, o jovem explicou a coincidência.

“Quando cheguei, muitos me perguntavam se tinha algum parentesco. É uma simples casualidade. Na minha cidade tem três famílias com sobrenome Messi. Por acaso eu tive coincidências com ele. Comecei no Newell’s e agora também uso a camisa 10”, disse o jogador.

O meia-campista afirmou ainda ter o sonho de atuar ao lado do craque: “pode me dar qualquer uma, mas sempre dê a ele a 10”, brincou o jogador.

Aos 34 anos, Lionel Messi já expressou desejo de encerrar carreira no clube onde deu seus primeiros passos. Ele atuou poucos anos em seu país natal e foi transferido aos 13 anos para a categoria de base do Barcelona, onde fez carreira e é ídolo.

O Newell´s Old Boys de Joaquín Messi estreou com derrota para o Guarani, Paraguai, na Libertadores Sub-20, na segunda 7, e volta a campo para enfrentar o Orense, Equador, no domingo,13.

