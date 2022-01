O primeiro episódio série sobre Neymar na Netflix, O Caos Perfeito, foi transmitido no canal da Twitch do streamer Casimiro Miguel na noite desta segunda-feira, 24, um dia antes do lançamento oficial. A pré-estreia estabeleceu um novo recorde de audiência entre canais brasileiros da plataforma, com mais de 540.000 espectadores simultâneos. O próprio jogador do Paris Saint-Germain participou brevemente da live, pouco antes do início da série.

“Eu sou um ser humano como todos. Sou de carne e osso, tenho sentimentos. Já errei muito. Não sou nenhum super-herói”, afirmou Neymar, em papo com Casimiro, cujo canal na Twitch é um fenômeno com mais de 1,5 milhão de inscritos. Recentemente, ele assinou um inédito contrato com a federação carioca (Ferj) para transmitir jogos do Campeonato Carioca na plataforma de vídeos ao vivo.

O acordo desta segunda-feira chamou especial atenção pelo fato de a Twitch, rede social criada em 2011, foi adquirida três anos depois pela Amazon, justamente a concorrente da Netflix (clique e confira matéria de VEJA sobre a plataforma preferida dos jovens).

Ao longo da transmissão ao vivo, Cazé teve mais de 540.000 espectadores simultâneos, superando o antigo recorde de 511.000, que era do streamer Gabriel Bak. A íntegra de O Caos Perfeito, série que conta a trajetória do astro da seleção brasileira, com passagens por Santos e Barcelona, será transmitida na Netflix a partir de terça-feira, 25.

Além disso, durante a transmissão, o brasileiro se tornou o streamer com mais subs (inscrição da Twitch que cobra R$8,90 mensais) do mundo, ultrapassando 95 mil pessoas e deixando para trás o canal XQCOW, de um atleta e-sports canadense.

Tô chegando com os doc, rapaziada. O documentário Neymar: O Caos Perfeito estreia dia 25 de janeiro, tá? ✌ pic.twitter.com/AuM7Vzaslg — Cazeflix (@NetflixBrasil) December 14, 2021