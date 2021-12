Netflix anuncia ‘O Caos Perfeito’, documentário sobre Neymar

Neymar, o jogador brasileiro mais influente da atualidade, será tema de um documentário na Netflix. O anúncio da produção O Caos Perfeito foi feito nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 14, com um teaser da produção e a divulgação da data de lançamento: 25 de janeiro de 2022.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o divulgado, a produção apresentará o lado pessoal de Neymar desde o início de sua carreira, no Santos, passando pelos seus anos de Barcelona e o atual, no Paris Saint-Germain e seleção brasileira. A série documental será dividida em três episódios de 50 minutos a uma hora.

Tô chegando com os doc, rapaziada. O documentário Neymar: O Caos Perfeito estreia dia 25 de janeiro, tá? ✌ pic.twitter.com/AuM7Vzaslg Continua após a publicidade — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 14, 2021

O documentário foi produzido por LeBron James, histórico jogador de basquete do Los Angeles Lakers, e Mavercik Carter, da produtora SpringHill Company. Além disso, as estrelas David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva, Gabriel Medina, do surfe, e Bruninho, do vôlei, participaram com depoimentos.

Neymar está se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo e volta aos campos apenas no ano que vem. Na temporada, o brasileiro tem apenas 14 jogos, três gols e três assistências.