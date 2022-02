Nas vésperas do Mundial, técnico do Chelsea testa positivo para covid-19

Algumas horas antes da vitória sobre o Plymouth Argyle, pela Copa da Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, testou positivo para covid-19 neste sábado, 5.

O treinador deve cumprir o isolamento determinado e só vai se juntar à delegação dos Blues em Abu Dhabi no final da próxima semana, de acordo com comunicado do clube..

Com isso, o time do Chelsea viaja neste sábado para a sede do Mundial de Clubes desfalcado do seu treinador. A tendência é que Thomas Tuchel viaje apenas na quinta-feira e não esteja na beira de campo na estreia da equipe, que será na quarta-feira contra o vencedor de Al-Hilal x Al-Jazira.

Se não testar positivo mais uma vez quando desembarcar em Abu Dhabi, o treinador alemão comandará os Blues em uma eventual final ou na disputa de terceiro lugar.

Campeão da última Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea chega com favoritismo, mas não passa pelo melhor dos momentos. Na imprensa inglesa fala-se em vestiário conturbado. Além disso, dentro de campo, o desempenho também não é dos melhores. Neste sábado, contra o Plymouth Argyle, da terceira divisão, a equipe só conseguiu a vitória na prorrogação, mesmo atuando com os titulares.