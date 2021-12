Não vacinado, Kimmich, do Bayern, tem problema no pulmão após Covid

O meio-campista Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, não joga mais em 2021. O atleta foi diagnosticado com uma infiltração pulmonar após contrair a Covid-19. Anteriormente, o importante jogador da seleção alemã foi o centro de polêmicas por optar não se vacinar contra a doença, contestando os “efeitos futuros” do imunizante.

O Bayern de Munique publicou uma nota oficial na manhã desta quinta-feira, 9, para comunicar a ausência do importante jogador. No comunicado, Kimmich disse estar bem, mas admitiu não conseguir fazer esforços físicos: “Estou feliz que meu isolamento pelo coronavírus tenha terminado. Estou muito bem, mas ainda não consigo treinar devido a pequenas infiltrações nos pulmões. Assim, farei algum treinamento de reabilitação e mal posso esperar para estar de volta à ação em janeiro.” O meio-campista alemão perderá três jogos com a equipe bávara.

A Alemanha registra uma alta de Covid-19 nas últimas semanas e tem 48.687 novos casos na média dos últimos sete dias. 150 pessoas morreram da doença na última quarta-feira, 8. No país, 69,1% das população já está vacinada. Taxa inferior a de seus vizinhos Holanda, Bélgica e França.

