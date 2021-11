‘Não jogamos m… nenhuma’: o desabafo de Cristiano em série da Juventus

Estreou nesta quinta-feira, 25, pela plataforma de streaming Amazon Prime, o documentário All or Nothing: Juventus (Tudo ou Nada: Juventus, na tradução do inglês), que acompanhou a equipe italiana durante a temporada 2020/21. Com oito episódios, a série mostra bastidores do time e teve, curiosamente, viralizada nas redes sociais uma cena de fúria do craque português Cristiano Ronaldo, hoje no Manchester United. O registro ocorreu no intervalo do jogo diante do Porto, pela Liga dos Campeões.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O desabafo do camisa 7 aconteceu em março do ano passado, no jogo de volta das oitavas de final da competição europeia. O time italiano foi para o vestiário no intervalo com a derrota parcial de 1 a 0, já tendo perdido a partida de ida por 2 a 1. Cristiano Ronaldo chega irritado e cobra dos jogadores para a segunda etapa: “vamos nos esforçar mais! Que m…! Não jogamos nada! Nada! M…! Jogamos uma m… sempre!”

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Certíssimo, por sinal pic.twitter.com/Hsz6eHXbaa — Enrique Paiva (@riquepaiva_) November 25, 2021

Diante da cena, os companheiros de equipe tentam acalmar o jogador, entre eles o colombiano Cuadrado, e Cristiano completa “Eu me incluo também, nós não jogamos nada!”. Só então o técnico italiano Andrea Pirlo intercede para que o jogador parasse “Chega, Cris, chega, Juan”. Naquele jogo, a equipe italiana venceu por 2 a 1, mas quem se classificou foi o Porto devido ao critério de gol fora de casa.

Cristiano Ronaldo ficou três temporadas na equipe italiana, mas sem alcançar a desejada Liga dos Campeões pelo clube. No meio deste ano, já no último dia da janela de transferências, ele se transferiu para o Manchester United.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!