Não foi só Will Smith: relembre tapas e agressões famosas do futebol

Rodou o mundo o registro do momento em que o ator Will Smith levantou da cadeira durante cerimônia do Oscar e acertou um tapa na cara do humorista Chris Rock, após piada envolvendo sua esposa, Jada Pinkett Smith, na noite deste domingo, 27. As imagens circularam e renderam debates, como a lembrança de brigas no esporte.

Inicialmente cogitada como uma encenação, a confusão foi confirmada como verdadeira. O que deu indícios para isso foi a reação de Smith, que logo após o tapa voltou ao seu lugar e gritou: “tire o nome da minha esposa da boca”.

PLACAR relembrou oito momentos em que tapas e agressões tomaram os holofotes do futebol:

Edmundo x Zandoná (1995)

Em um Flamengo x Velez Sarsfield, válido pela final da Supercopa da Libertadores de 1995, uma cena de violência é lembrada até hoje. Após uma cotovelada de Flavio Zandoná em Edmundo, o brasileiro decidiu revidar e acertou um tapa no adversário. Na sequência, o argentino respondeu com um soco por trás no ídolo do futebol brasileiro e deu início a uma briga generalizada.

Romário x Andrei (2002)

Hoje senador, Romário teve seus anos de glória dentro dos campos, mas nem sempre foram só gols. Polêmico e irritadiço, o ex-atacante já se envolveu em diversos problemas, como em 2002, quando agrediu o zagueiro Andrei, na época companheiro de Fluminense. Durante uma cobrança exagerada, o “baixinho” aplicou um misto de empurrão com soco na cara do zagueiro, antes do jogo desequilibrar para um 6 a 0 sofrido contra o São Paulo.

Jair Picerni x Nelson Cilo (2000)

A um dia da virada de ano de 2000 para 2001, o treino do São Caetano não teve clima de boas festas. O clube do ABC se preparava para a decisiva da Copa João Havelange, mas o treinador Jair Picerni, mesmo assim, perdeu a paciência com o repórter Nelson Cilo. O resultado foi um soco na cara do jornalista, filmado por câmeras.

Zidane x Materazzi (2006)

Já com status de consagrado, Zinedine Zidane estava em busca da segunda Copa do Mundo com a camisa francesa, mas terminou a edição de 2006 sem troféu e expulso na final. Em um França x Itália, após 110 minutos jogados, no segundo tempo da prorrogação, quando o confronto já se encaminhava para os pênaltis, o meio-campista perdeu a paciência com o zagueiro Marco Materazzi e acertou uma cabeçada no peito do adversário. Zidane recebeu o vermelho e a seleção ficou com o vice.

Felipe Melo x Peñarol (2017)

Desde que retornou para voltar no futebol brasileiro, o volante Felipe Melo deixou claro: “se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, vou dar.” Dito e feito. Em um tenso Peñarol e Palmeiras, com pressão contra e clima hostil após a partida, em uma briga generalizada, o brasileiro acertou um soco em Matías Mier, atleta uruguaio.

Romário x Cafézinho (1997)

Pelo Campeonato Carioca de 1997, aconteceu um outro episódio de confusão que envolveu Romário. Mesmo depois de golear o Madureira, por 7 a 0, o craque se desentendeu com o Cafézinho, defensor da modesta equipe. Quem levou a melhor foi o “baixinho”, que se esquivou da tentativa de chute e devolveu na mesma moeda, derrubando o adversário.

Luis Fabiano x River Plate (2003)

Durante partida de volta da semifinal da Su-Americana de 2003, o atacante Luís Fabiano roubou a cena. Ao fim do duelo que iria para os pênaltis, um início de burburinho subiu de patamar quando o camisa 9 aplicou uma “voadora” nas costas de Ahumada. Expulso e fora da disputa por pênaltis, respondeu: “entre brigar e bater pênalti, eu prefiro ajudar na briga”. O River se classificou.

