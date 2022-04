Não é só o tri: as marcas que o Palmeiras busca na Libertadores 2022

O Palmeiras estreia nesta quarta-feira, 6, na Libertadores, às 21h (de Brasília), contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, em busca do tricampeonato consecutivo da competição. Vencedor das últimas duas edições do torneio, em 2020 e 2021, o alviverde chega para a disputa do torneio embalado pelo título paulista e já sonhando alto para ampliar a lista de façanhas e recordes.

Sob comando de Abel Ferreira, o time da capital paulista vive um de seus melhores momentos. No ano, o Palmeiras tem 20 jogos, com apenas duas derrotas, e é amplo favorito em seu grupo na Libertadores, que ainda conta com Independiente Petrolero, da Bolívia, e Emelec, do Equador.

Vale ressaltar que pela competição continental o técnico português perdeu somente dois jogos, o mesmo número de títulos que conquistou.

Caso vença a competição, Abel se tornará o treinador de times brasileiros com mais títulos (três) e ficará atrás apenas de Carlos Bianchi no ranking de maiores ganhadores – o argentino é tetracampeão, tendo vencido em 1994 (pelo Vélez), e em 2000, 2001 e 2003 (as três pelo Boca Juniors). Além disso, o português empataria com o também argentino Osvaldo Zubeldía, tricampeão pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970, como único treinador a conquistar o torneio três vezes seguidas.

De maneira consecutiva, apenas dois times foram tricampeões: Estudiantes em 1968, 1969 e 1970 e Independiente em 1972, 1973, 1974 e 1975, mas como treinadores diferentes.

Caso consiga o feito, o Palmeiras passa a ocupar a seleta lista, além de ultrapassar São Paulo e Santos, para liderar entre brasileiros com mais troféus. Outro ponto seria se juntar ao rival tricolor como únicos clubes do Brasil a disputar três finais seguidas.

