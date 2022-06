Não é só Danilo: os jogadores que Tite convocou e não testou na seleção

A passagem da seleção brasileira pela Ásia rendeu vitórias em amistosos preparatórios para a Copa do Catar contra Coreia do Sul, em Seul, e Japão, em Tóquio, além de acalorados debates sobre uma prática recorrente do técnico Tite: a de convocar, mas não dar minutos de jogo para alguns atletas.

O caso do volante Danilo, do Palmeiras, foi o que mais chamou a atenção, pois o atleta desfalcou o Verdão em compromissos importantes, contra Santos e Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Tite e sua comissão se defendem das críticas ao dizer que os treinamentos também são parte importante da análise dos atletas e que há uma hierarquia a ser respeitada. De qualquer forma, Danilo não é um caso solitário. PLACAR listou os atletas que estavam no grupo, mas que acabaram preteridos nesta Data Fifa:

Léo Ortiz (Red Bull Bragantino)



Capitão do Red Bull Bragantino, o zagueiro atuou em 23 dos 31 jogos do clube paulista no ano – sendo titular em 22 deles. Ortiz foi chamado para a seleção dias após a convocação oficial, por causa do desgaste dos atletas que atuam no futebol europeu.

Quinto zagueiro da lista, juntou-se aos quatro previamente lembrados (Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães). Sem ter chance de entrar em campo, desfalcou o Bragantino nas derrotas para Goiás e Inter.

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Aos 24 anos, o zagueiro do Arsenal foi convocado pela quarta vez depois de pedir dispensa em março para acompanhar o nascimento da filha. É titular absoluto pelo time inglês tendo realizado 39 jogos na temporada 2021/22, com cinco gols marcados.

Alex Telles (Manchester United)

Concorrente do setor mais indefinido da seleção, o lateral-esquerdo Alex Telles também não ganhou chances desta vez. O jogador do Manchester United atuou em 26 das 49 partidas do clube inglês nas temporadas. Já pela seleção neste ano, Telles participou de dois jogos das Eliminatórias, contra Bolívia e Paraguai.

Alex Sandro, elogiado pela atuação diante da Coreia do Sul, e Guilherme Arana, titular diante do Japão, parecem estar à frente na disputa.

Rodrygo (Real Madrid)

Nome de destaque do Real Madrid, o atacante atuou em 49 partidas na temporada 2021/22, sendo 25 delas como titular. Marcou nove gols, distribuiu nove assistências e foi um dos nomes de destaques na campanha do time no Campeonato Espanhol, marcando dois gols no jogo do título.

Também foi autor de cinco gols na Champions, incluindo dois na semifinal diante do Manchester City. Com Tite, não entrou em campo, apesar de ter sido aproveitado nas partidas contra Chile e Bolívia, em março, e Paraguai, em fevereiro.

