Não é ídolo? As marcas históricas de Neymar pelo PSG

Eliminado da Liga dos Campeões após perder para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain vê o título da competição de clubes mais importante da Europa distante por pelo menos mais um ano. Em reflexo disso, uma chuva de críticas cai sobre Messi e, principalmente, Neymar. Alvo de vaias no estádio e opiniões duras na imprensa, francesa, o brasileiro foi apontado como “pipoqueiro” e posto como o pior entre as estrelas parisienses por jornais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O movimento contra o brasileiro virou pauta do fim de semana e as vaias dos torcedores foram apontadas como “ingratidão”. Um dos fatores que mais pesam para o clima ruim são os números relativamente bons e a quantidade alta de títulos de Neymar pelo PSG.

Desde que chegou ao clube francês, há quase cinco anos, a estrela do Brasil venceu dez títulos e anotou 92 gols e 51 assistências em 136 jogos. Contratado para conduzir o clube ao sonhado troféu da Champions League, Neymar bateu na trave na final da temporada 2019/20, ao perder a final para o Bayern de Munique, e acabou, em diversos momentos, sendo desfalque por problemas físicos. O brasileiro também viu a jovem estrela Kylian Mbappé superar seus números: o francês de 23 anos soma 207 jogos, 158 gols e 78 assistências pelo PSG.

Mesmo assim, Neymar já figura entre os grandes da história parisiense. Oitavo maior artilheiro do clube, o atacante está a oito gols do quinto lugar, hoje ocupado pelo ex-atacante Dominique Rocheteau, que marcou 100 vezes pelo clube. O líder é o uruguaio Edinson Cavani, com 200 gols. Considerando os dez maiores goleadores, Neymar tem a terceira melhor média de gols, atrás apenas de Mbappé e Ibrahimovic (terceiro colocado, com 156).

Continua após a publicidade

No Brasil, o camisa 10 também recebeu muitas críticas pela queda contra o Real Madrid. Depois da eliminação da Champions, o ex-jogador e apresentador Neto disparou contra o atleta: “Neymar, você é mascarado, ‘perna’, não tem personalidade. Ontem, pipocou. Pipoqueiro. Eu sempre falei que você é pipoqueiro.”

Muito envolvido em polêmicas extracampo, o jogador revelado pelo Santos tem uma relação historicamente estremecida com os torcedores do time francês, e desta vez foi igual. Pelo Campeonato Francês, no último domingo, 13, em vitória do PSG sobre o Bordeaux, as arquibancadas ecoaram vaias a todo toque de Neymar na bola, incluindo quando marcou o gol.

Entre ex-jogadores, a reputação do camisa 10 segue manchada. Em programa da Sky Sports da Itália, o italiano Paolo Di Canio desfilou pesadas falas contra Messi, que respingaram no brasileiro. “Neymar é ainda pior. Não tem feito nada de especial e no mês passado disse que queria ir para a MLS para ter três meses de férias”.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!