‘Não’ do Flamengo por Pedro faz busca por camisa 9 ressurgir no Palmeiras

Visto como prioridade tanto para torcedores quanto para a comissão técnica de Abel Ferreira, o almejado camisa 9 para a temporada segue mantendo o Palmeiras atento ao mercado. Após tentativas frustradas com nomes como Lucas Alario, Taty Castellanos e Wesley Moraes, o caso mais recente foi o de Pedro, do Flamengo, já que o clube carioca rechaçou a possibilidade de negociar o atleta para o rival. A diretoria de Leila Pereira, por sua vez, diz que busca um perfil jovem, com potencial de revenda no futuro, e não quer repetir investidas fracassadas do passado.

A tentativa de buscar Pedro não durou muito tempo. Após consultar os representantes do jogador sobre a situação dele no Flamengo, foi informado de que os cariocas se recusam a negociá-lo, principalmente para outro time brasileiro. Além disso, pesam os valores para a compra do atacante. Pedro tem contrato até fim de 2025, e multa avaliada em 100 milhões de euros (cerca de 600 milhões de reais).

Entre os nomes monitorados pelo Palmeiras, um histórico de tentativas fracassadas. Divergências nos valores fizeram Yuri Alberto não acertar. O jovem atacante trocou o Internacional pelo Zenit, da Rússia.

O interesse em Kaio Jorge, ex-Santos, também não vingou. O jogador agora se recupera de grave lesão no joelho direito Entrou no radar ainda Wesley Moraes, mas o Palmeiras abriu mão de oferecer a proposta oficial e o centroavante acabou indo para o Inter.

Aos 29 anos, Lucas Alario foi o mais velho entre os jogadores monitorados pelo alviverde. Após semanas de negociações, porém, no final de janeiro, o argentino optou por permanecer no Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Outro desejo antigo que agrada a comissão técnica é o do argentino Taty Castellanos, de 23 anos. Atualmente, o atleta joga no New York City, dos Estados Unidos, que sinalizou negociação pelo atacante por 11 milhões de dólares (cerca de 58 milhões de reais), preço que o Palmeiras não se mostrou disposto a pagar até aqui.

Números de Taty Castellanos na última MLS:

⚽22 gols

🥅8 assistências

🏅Artilheiro da competição

🥇Melhor jogador

🏆Campeão pic.twitter.com/u10ly23b2F — New York City Brasil (@NewYorkCityBr) January 31, 2022

Desde que foi empossada como presidente, em dezembro do ano passado, Leila Pereira é cobrada por torcedores por um centroavante. Até o momento, para a função, o clube só acertou com Rafael Navarro, ex-Botafogo.

Para o início de 2022, ainda vendeu Borja ao Junior Barranquilla, da Colômbia e rescindiu com Luiz Adriano. Acabou indo para o Mundial de Clubes sem o sonhado camisa 9 de peso. O próprio Navarro entrou nos jogos pela competição, em que o Palmeiras foi vice-campeão, mas teve aparição discreta.

Pesa também o fato de que Deyverson, autor do gol da final da Libertadores, tem contrato até junho deste ano, e não deve permanecer na equipe.

Atual bicampeão consecutivo da Libertadores, o Palmeiras é cauteloso, mas sabe que corre contra o tempo para encorpar o elenco e atender à comissão técnica de Abel Ferreira. O clube tem até o dia 2 de abril para definir a lista com os 50 inscritos na fase de grupos na Libertadores. Será que até lá conseguirá fechar acordo com um centroavante?

