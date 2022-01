Nacional-SP x Coritiba: assista ao vivo ao jogo da Copinha

O Coritiba finaliza nesta terça-feira, 11, a sua participação na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior precisando vencer para avançar na competição. Ocupando a terceira colocação do grupo 32, disputado na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, os paranaenses enfrentam o Nacional-SP, líder com quatro pontos. O time paulista precisa de um ponto para assegurar a primeira colocação (clique aqui para acompanhar a partida ao vivo no YouTube da Federação Paulista de Futebol).

Na mesma chave, o Real Brasília-DF, segundo colocado, tem quatro pontos e o Capivariano-SP é o último com três. Ambos finalizaram suas campanhas. Bicampeão da competição, o Nacional pode sonhar com mais uma boa campanha, tendo em vista as boas apresentações na primeira fase. O Coritiba, que tem como recorde a chegada em duas semifinais, também quer seguir na briga.

A Copinha teve seu pontapé inicial no dia 2 e será disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Ao todo, são 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro clubes. Na primeira fase, classificam-se os dois melhores. Depois, inicia a fase de mata-mata, em jogo único.

O ano de 2022 marca o retorno da competição que não foi disputada em 2021 devido ao agravamento do número de casos e óbitos provocados pela pandemia da Covid-19.

