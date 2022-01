‘Na pole’: jornal diz que Real Madrid já se movimenta por Endrick

Fenômeno mundial. O atacante Endrick, de apenas 15 anos, já é capa de jornais europeus e apontado como próximo alvo do Real Madrid. Após vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras, ser o artilheiro do clube na competição e marcar na final, o nome do garoto ficou ainda mais em alta. O diário Marca, da Espanha, destacou o brasileiro em sua edição desta quarta-feira, 26, com a frase “Na pole por Endrick”, dizendo que o maior campeão europeu já se adiantou na briga pela promessa.

Com multa rescisória que alcança 18 milhões de euros (equivalente a mais de 100 milhões de reais), número alto para um garoto de 15 anos, o garoto do Palmeiras deve receber propostas oficiais em breve. Autor de 169 gols nas categorias de base, ele, no entanto, não pode deixar o Brasil antes dos 18 anos. Ou seja, mesmo que vendido, só será liberado para se apresentar a um clube europeu em julho de 2024.

Atualmente, o contrato entre o Palmeiras e o jogador vai até 2025, mas há um desejo de renovação, por ambas as partes. Um contrato profissional só pode ser assinado quando Endrick completar 16 anos, em julho. Gerenciado pelos mesmos empresários de Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, a joia brasileira e seu estafe deixa o projeto esportivo nas mãos do Palmeiras.

Nos últimos dias, Abel Ferreira, treinador do elenco profissional palmeirense, pediu calma sobre Endrick, disse que não levará a joia para a disputa do Mundial de Clubes e sugeriu uma viagem do garoto para a Disney. Após o título da Copinha, o atacante concordou com o técnico português: “Ele está super certo”.

