Na Itália, jogador retorna ao futebol após 12 anos de suspensão por doping

Um curioso caso chamou atenção no futebol italiano neste fim de semana. O atacante italiano Francesco Flachi retornou aos gramados pelo Signa 1914, da quinta divisão do país, após cumprir suspensão de doze anos por um doping detectado em 2010. Na ocasião, enquanto jogador do Brescia, ele foi afastado pelo Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla original) por testar positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína.

“Este dia cancela 12 anos de desclassificação. É o meu renascimento”, disse Flachi em declarações publicadas pelo jornal La Gazzetta dello Sport. Ele iniciou a partida como titular e atuou por pouco mais de trinta minutos.

Flachi atualmente tem 46 anos e tinha em seu histórico outra polêmica suspensão, entre fevereiro de 2007 e fevereiro de 2009, quando estava na Sampdoria. Na ocasião, vestígios de cocaína foram encontrados em seu corpo após uma partida entre Sampdoria e Inter de Milão. O clube de Gênova optou por rescindir o seu contrato.

Depois de retornar, em 2009, o atacante ainda passou por Empoli e Brescia, ambos na segunda divisão, até ser novamente suspenso. Em 2006 foi acusado de coletar informações para apostadores italiano.

Ao longo da carreira, Flachi também atuou por Fiorentina, Ancona, Bari e chegou a ser chamado para as seleções de base da Itália. Pela Sampdoria ele tem 110 gols em 280 jogos, sendo o terceiro maior artilheiro do clube.

