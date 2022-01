Na gestão de Ronaldo, goleiro Fábio tem permanência incerta no Cruzeiro

O Cruzeiro se apresentou nesta segunda-feira, 4, na Toca da Raposa, para início da preparação para o Campeonato Mineiro sem o seu principal jogador: o goleiro Fábio. Um dos ídolos do atual elenco, o camisa 1 ainda tem permanência incerta para 2022. Apesar de ter anunciado acordo para a renovação contratual, o clube comunicou que o jogador irá se reunir com a diretoria para definir sua situação contratual.

Aos 41 anos, o jogador tinha contrato com o Cruzeiro até o final do ano passado, no início de novembro, no entanto, o acordo foi prorrogado por mais uma temporada, até o fim de 2022. Pouco mais de um mês depois a gestão do clube mudou com a compra do Cruzeiro pelo ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” .

Esse é o elenco que se apresenta para o Futebol Masculino em 2022. Fábio tem reunião com a diretoria hoje à noite para definir sua situação contratual. A mesma pendência existe com Jailson e Fernando Neto. Previamente anunciado, Pará não estará com o elenco. pic.twitter.com/x0wzSY9LgJ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 4, 2022

Na nova gestão, o orçamento previsto para o Cruzeiro em 2022 será menor, de forma que o acordo estabelecido entre o goleiro e a diretoria, ainda em novembro, estão acima do que a atual diretoria pretende adotar como limite nos cofres do clube.

A situação do ídolo do clube é singular ainda porque além da questão do salário, o Cruzeiro tem uma dívida milionária com o jogador referente a salários atrasados e acordos para repactuação dos vencimentos depois da queda para a Série B.

Fábio é um dos ídolos da história do Cruzeiro. No clube desde 2005, ele está perto da marca das 1.000 partidas com a camisa celeste, atuais 976 jogos, e já é o atleta com mais jogos pelo clube.

