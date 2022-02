Museu do Futebol expõe taça da Copa do Mundo em SP nesta quinta

É preciso correr, ainda nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. Até as 16 horas, a taça da Copa do Mundo estará exposta no Museu do Futebol, em São Paulo. Sim, aquela mesmo erguida por Dunga em 1994 e Cafu em 2002 – as outras três, levantadas acima da cabeça por Bellini, Mauro e Carlos Alberto, eram a antiga Jules Rimet. O troféu foi trazido ao Brasil pela Visa, um dos patrocinadores oficiais do torneio no Catar. E para quem for ao museu, uma dica: aproveitem para ver exposta numa das vitrines do segundo andar a camisa do jogo número 1 000 de Pelé oferecida ao Rei por PLACAR.

Escolhido como sede da taça do Mundial, o Museu do Futebol fica no Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, em São Paulo. Com o objetivo de preservar a história do esporte mais popular do país, o espaço conta com salas que valorizam histórias, fotos, vídeos e áudios, celebrando a imaterialidade e também a interação com o público visitante. Atualmente, uma camisa que PLACAR ofereceu a Pelé em seu milésimo jogo, em 1971, contra o S.V Transvaal, no Suriname, está exposta no local.

A taça exposta no Museu será disputada novamente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, a partir de 21 de novembro, com final marcada para 18 de dezembro. A seleção brasileira já garantiu a classificação e vai em busca do sexto campeonato mundial.

