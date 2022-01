O Palmeiras está próximo de fechar a contratação do zagueiro Murilo Cerqueira, de 24 anos, do Lokomotiv Moscou. Revelado no Cruzeiro, onde teve uma ascensão meteórica pouco depois de subir aos profissionais e depois perdeu espaço, o jogador tenta uma volta por cima na carreira em meio a uma temporada abaixo da média no futebol russo.

A informação da negociação foi publicada primeiramente pelo jornal O Dia. Murilo chega para ser mais uma opção no setor defensivo do time de Abel Ferreira. Apesar de não ser canhoto – uma característica desejada pela comissão técnica alviverde -, o atleta de 1,87 m tem como pontos fortes o embate físico, a agressividade e o bom jogo aéreo.

O técnico Mano Menezes foi quem lançou Murilo no Cruzeiro, em um jogo da extinta Primeira Liga contra o Joinville, em 2017. Aos 19 anos, ele iniciou aquela temporada esperando jogar no sub-20, mas foi integrado aos profissionais e logo passou de quinta opção da zaga a titular absoluto, aproveitando desfalques do setor ao longo do ano. Também recebeu convocações para a seleção brasileira sub-20.

Murilo foi campeão da Copa do Brasil de 2017 como titular, começando as duas partidas da final contra o Flamengo. Mas a temporada seguinte brecou a subida do garoto, graças ao retorno de Dedé. O experiente zagueiro voltou de um longo período fora por lesão e retomou a titularidade com grandes atuações. Nos títulos do Campeonato Mineiro de 2018 e 2019 e da Copa do Brasil de 2018, Murilo foi reserva.

A passagem do jovem pelo Cruzeiro se encerrou no meio de 2019, quando ele foi vendido ao Lokomotiv por 2,5 milhões de euros – à época, uma cifra que equivalia a cerca de 11 milhões de reais. Em suas duas primeiras temporadas em Moscou, foi titular quase sempre, mas perdeu espaço no semestre passado e, agora, busca recomeçar no futebol brasileiro.

Ao todo, em dois anos e meio na Rússia, Murilo fez 71 jogos – sendo dez pela Liga dos Campeões – e marcou cinco gols. Chegando agora em uma equipe que só em 2021 fez mais de 90 partidas, ele será mais uma alternativa para Abel Ferreira rodar o time e brigar em todas as frentes. Hoje, os outros zagueiros à disposição do Palmeiras são Gustavo Gómez, Luan, Renan e Kuscevic.

