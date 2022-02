Mundial, estaduais e mais: onde assistir aos jogos deste domingo, 6

Neste domingo, 6, não vai faltar futebol. Pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o Al Hilal enfrenta o Al Jazira, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Quem passar enfrenta o Chelsea na quarta-feira, 9, pela semifinal.

Já às 16h, acontece a final da Copa Africana de Nações, entre Senegal x Egito, no estádio Paul Biya, em Yaoundé, Camarões.

A bola rola também pelos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, os destaques são as partidas entre Guarani x Santos, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e Ituano x Corinthians, às 18h30, em Itu, no estádio Novelli Júnior.

O Campeonato Carioca terá clássico entre Flamengo e Fluminense, às 16h, no Nilton Santos, em Engenho de Dentro. O Rubro-Negro deve entrar em campo ainda sem o goleiro Diego Alves, que está machucado.

Já no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG, líder na tabela com 7 pontos, pega o Patrocinense, às 11h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

No Campeonato Gaúcho, o Grêmio entra em campo em casa, contra o Guarany de Bagé, às 19h30, em Porto Alegre.

Confira a programação e onde assistir aos jogos deste domingo:

Mundial de Clubes

13h30

Al Hilal x Al Jazira – Band e BandSports

Copa Africana de Nações

16h

Senegal x Egito – Band

Campeonato Paulista

11h

Mirassol x Santo André – Paulistão Play e Premiere

16h

Guarani x Santos – Premiere

18h30

Ituano x Corinthians – HBO Max e Estádio TNT Sports

20h30

Inter de Limeira x Botafogo – Paulistão Play e Premiere

Ferroviária x Red Bull Bragantino – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30

Madureira x Vasco – Cariocão Play e Premiere

16h

Flamengo x Fluminense – Cariocão Play e Premiere

19h

Portuguesa x Bangu – Cariocão Play e Premiere

Campeonato Mineiro

11h

Atlético-MG x Patrocinense – Futebol Mineiro TV e Premiere

16h

Tombense x Villa Nova – Futebol Mineiro TV e Premiere

URT x Uberlândia – Futebol Mineiro TV e Premiere

Campeonato Gaúcho

16h

Caxias x Brasil de Pelotas – RBS, SporTV, Premiere

18h30

União Frederiquense x Juventude – RBS, SporTV, Premiere

19h

Novo Hamburgo x São Luiz – RBS, SporTV, Premiere

São José x Aimoré – RBS, SporTV, Premiere

19h30

Grêmio x Guarany de Bagé – RBS, SporTV, Premiere

