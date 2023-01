Mundial de Clubes vai começar: datas, onde assistir e destaques

O Mundial de Clubes de 2023 começa nesta quarta-feira, 1º, no Marrocos. Bastante aguardado por brasileiros, o torneio que coloca em disputa as equipes campeãs continentais tem, neste ano, o Flamengo, vencedor da Libertadores, como representante sul-americano, e o Real Madrid, atual ganhador da Champions League, como europeu.

Os outros participantes são Al Ahly, do Egito, Auckland City, da Nova Zelândia, Seattle Sounders, dos Estados Unidos,, Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

PLACAR fez um mini guia com as principais informações do torneio. Confira:

Datas

A competição começa nesta quarta-feira, 1º, com o embate entre Al Ahly e Auckland City, pela fase de playoff. O vencedor avança para as quartas de final e encara o Seattle Sounders, no dia 4 de fevereiro. No mesmo dia, Wydad Casablanca e Al Hilal também se enfrentam.

Quem passar do confronto entre marroquinos e sauditas jogam contra o Flamengo, no dia 7 de fevereiro. O classificado do jogo que envolve o time americano enfrenta o Real Madrid, um dia depois.

A final e a disputa pelo terceiro lugar acontecem no dia 11 de fevereiro, um sábado.

Onde assistir

O Mundial de Clubes de 2023 será transmitido pela Globo, pelo SporTV e pelo canal CazéTV, no YouTube e na Twitch.

Em TV aberta, a Globo transmitirá o jogo do Flamengo na semifinal e a final, independente da presença brasileira. Em TV fechada, o SporTV passa todos os jogos.

No canal CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, todos os jogos serão transmitidos de maneira gratuita.

Destaques

Além dos elencos estrelados de Flamengo e Real Madrid, o Mundial de Clubes deste ano tem outros destaques. Exemplo disso é o Seattle Sounders, possível adversário do time merengue nas semifinais. Atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, tem os brasileiros João Paulo, Léo Chú e Heber no elenco, além do uruguaio Nicolás Lodeiro.

Do lado da chave que pode cruzar com o Flamengo, os times também têm nomes conhecidos. O Wydad Casablanca, campeão da Liga dos Campeões da África, tem o volante Yahya Jabrane, que participou da Copa do Mundo na histórica campanha de Marrocos.

Enquanto isso, o Al Hilal, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, tem o brasileiro Michael, o colombiano Gustavo Cuellar e o peruano André Carrillo.