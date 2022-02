Mundial de Clubes terá tecnologia que aponta impedimento automaticamente

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 31, o uso da tecnologia semiautomática de impedimento durante os jogos do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, que começa na quinta-feira, 3. O recurso, testado na Copa Árabe do ano passado, utiliza representações visuais tridimensionais e avisa automaticamente a equipe de arbitragem quando um atleta está em posição irregular.

Após testes bem-sucedidos na Copa Árabe em novembro do ano passado, a expectativa da entidade máxima do futebol é que a tecnologia diminua o tempo das tomadas de decisões do árbitro em campo, e que também possa ser usada na Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Chamado de “rastreamento de membros” o recurso funciona através de um sistema de câmeras instaladas no teto dos estádios. Elas capturam o movimento dos jogadores e da bola em diferentes ângulos, e fornecem até 29 pontos de dados por jogador. É este mapeamento, por sua vez, que permite criar em tempo real as representações visuais tridimensionais dos jogadores.

Ao mapear os atletas, é possível marcar com melhor precisão os eventuais lances de impedimento durante a partida. Nesses casos, chega automaticamente uma mensagem ao árbitro de vídeo, que, por sua vez, avisa o árbitro de campo.

Além disso, a Fifa afirma que o recurso é capaz de fornecer quase em tempo real uma animação virtual da partida, o que poderá contribuir para que a equipe técnica, treinadores e médicos dos clubes possam examinar o jogo de novas perspectivas, como do ponto de um jogador específico, ou ainda obter a visão panorâmica do jogo.

O Mundial de Clubes começa nesta quinta-feira, 3, com a finalíssima marcada para o sábado, 12 de fevereiro. Representando a América do Sul, o Palmeiras estreia na terça-feira, 8, pela semifinal do torneio. O duelo será contra o vencedor de Al Ahly (Egito) e Monterrey (México).

Ainda participam do Mundial; Chelsea (Inglaterra); Al Hilal (Arábia Saudita); Al Jazira (Emirados Árabes); e Pirae (Taiti).

