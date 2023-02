Mundial de Clubes terá novo formato com 32 clubes a partir de 2025

O conselho técnico da Fifa aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 14, o novo formato do Mundial de Clubes. Como na Copa do Mundo, o torneio será disputado por 32 clubes, de quatro em quatro anos. A primeira edição neste modelo está programada para ocorrer entre junho e julho de 2025, ainda sem sede definida.

De acordo com a entidade máxima do futebol, a escolha foi adotada baseada em conjunto de métricas e critérios objetivos. A divisão das vagas por entidade continental ficou assim:

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

Já a próxima edição do Mundial de Clubes, que será disputado no formato atual com sete times, terá como país anfitrião a Arábia Saudita e acontecerá entre 12 a 22 de dezembro de 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 🇸🇦#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc pic.twitter.com/2a2pjE87Qi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 14, 2023