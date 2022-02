Mundial de Clubes já começou: tabelas, jogos e onde assistir

O Mundial de Clubes já começou, e as maiores disputas estão reservadas para a partir deste fim de semana. Após o Al Jazira, dos Emirados Árabes, se classificar com facilidade sobre o Pirae, do Taiti, na primeira partida, as quartas de final estão formadas: o time da casa encara o Al Hilal, da Arábia Saudita, na disputa por uma vaga para enfrentar o Chelsea, enquanto Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, duelam para encarar o Palmeiras na outra semifinal. Todos os jogos serão transmitidos pela TV Bandeirantes, em TV aberta, e no Bandsports, em TV fechada, além de Bandplay e band.com.br, via internet.

Pela fase preliminar do torneio, a abertura do Mundial 2022, o Al Jazira, classificado como representante do país-sede, encarou os amadores do Pirae, do Taiti, na última quinta-feira, 3. O confronto terminou com vitória tranquila da equipe dos Emirados, por 4 a 1.

Veja a tabela completa do Mundial de Clubes 2021:

FASE PRELIMINAR

3/2 – quinta-feira

13h30 – Al Jazira 4×1 Pirae – Estádio Mohammed Bin Zayed

QUARTAS DE FINAL

5/2 – sábado

13h30 – Al Ahly x Monterrey – Estádio Al Nahyan

6/2 – domingo

13h30 – Al Jazira x Al Hilal – Estádio Mohammed Bin Zayed

DISPUTA PELO 5º LUGAR

9/2 – quarta-feira

10h30 – Al Ahly ou Monterrey x Al Jazira ou Al Hilal – Estádio Al Nahyan

SEMIFINAL

8/2 – terça-feira

13h30 – Palmeiras x Al Ahly ou Monterrey – Estádio Al Nahyan

9/2 – quarta-feira

13h30 – Chelsea x Al Jazira ou Al Hilal

DISPUTA PELO 3º LUGAR

12/2 – sábado

10h – Palmeiras, Al Ahly ou Monterrey x Chelsea, Al Jazira ou Al Hilal

FINAL

12/2 – sábado

13h30 – Palmeiras, Al Ahly ou Monterrey x Chelsea, Al Jazira ou Al Hilal

