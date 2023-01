A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 20, as informações sobre a venda de ingressos para o Mundial de Clubes, que acontecerá no Marrocos, entre os dias 1º e 11 de fevereiro. Campeão da Libertadores, o Flamengo estreia já na semifinal, no dia 7 de fevereiro. O ingresso mais barato custa 50 reais e o mais caro 102 reais.

O adversário do Rubro-Negro sairá do confronto do dia 4 de fevereiro, entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

A outra semifinal terá o campeão Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, e o vencedor do duelo entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e ou Al Ahly ou Auckland City, que jogam uma espécie “prévia”.

Conforme divulgado pela organização máxima do futebol internacional, os preços das partidas das semifinais têm três preços fixos, a depender do setor: 100 Dirham marroquino (cerca de 51 reais na cotação atual), 150 Dirham marroquino (cerca de 77 reais na cotação atual) e 200 Dirham marroquino (cerca de 102 reais na cotação atual).

Para os torcedores que quiserem acompanhar a finalíssima da competição, marcada para o dia 11 de fevereiro, um sábado, os valores das entradas variam entre 200 Dirham marroquino (cerca de reais 102 reais na cotação atual), 300 Dirham marroquino (cerca de 153 reais na cotação atual) e 400 Dirham marroquino (cerca de 204 reais na cotação atual).

Segundo a Fifa, o ingresso para a final também vale para acompanhar a disputa pelo terceiro lugar, que acontece no mesmo dia. As vendas de ingressos para a competição já estão abertas no site oficial da entidade.

Assim como na última edição, o campeão do Mundial de Clubes levará para casa, além do troféu, 5 milhões de dólares (cerca de 25,4 milhões de reais) e o vice 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões de reais).