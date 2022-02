Mundial de Clubes e estaduais: onde assistir aos jogos deste sábado, 5

Abrindo a quarta rodada de jogos do Campeonato Paulista neste sábado, 5, o São Bernardo enfrenta a Ponte Preta, às 11h, no estádio Municipal 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Mais tarde, às 15h, na Arena Inamar, em Diadema, o Água Santa entra em campo contra o Novorizontino.

Pelo Campeonato Carioca, apenas um jogo: entre Boavista x Volta Redonda, que acontece às 16h, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema.

Em Belo Horizonte, destaque para a partida entre América Mineiro x Athletic, no estádio Independência, às 19h30, pelo Campeonato Mineiro. Já no Gaúchão, o Ypiranga pega o Internacional, às 16h30, no estádio olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim.

Pela tarde, às 13h30, a bola rola em Abu Dhabi, no estádio Al Nahyan, no confronto entre os dois possíveis rivais do Palmeiras, Al Ahly x Monterrey, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

Confira a programação e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

11h

São Bernardo x Ponte Preta – Paulistão Play e Premiere

15h

Água Santa x Novorizontino – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

16h

Boavista x Volta Redonda – Cariocão Play e Premiere

Campeonato Mineiro

16h

Democrata GV x Pouso Alegre – Futebol Mineiro TV e Premiere

16h30

Caldense x Cruzeiro – Futebol Mineiro TV e Premiere

19h30

América-MG x Athletic Club – Futebol Mineiro TV e Premiere

Campeonato Gaúcho

16h30

Ypiranga x Internacional – RBS, SporTV, Premiere

Mundial de Clubes

13h30

Al Ahly x Monterrey – Band e BandSports

