Mundial de Clubes define direitos de transmissão; saiba onde assistir

Programado para iniciar no próximo dia 1º de fevereiro, o Mundial de Clubes já tem definidos os direitos de transmissão para as partidas no Brasil. Nesta segunda-feira, 16, o Grupo Globo informou ter fechado acordo com a Fifa para a transmissão em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pelo site ge. Na última sexta, 13, o streamer Casimiro Miguel informou a aquisição do torneio para o YouTube, na CazéTV.

O SporTV transmitirá todas as partidas do torneio, enquanto a Globo acompanhará somente o Flamengo e a final – mesmo que o time brasileiro não se classifique.

A CazéTV também cobrirá todas as partidas, com um repórter no Marrocos. A produção será feita pela LiveMode, com participação do narrador Luis Felipe Freitas.

A competição será disputada com a presença de Flamengo, Real Madrid e outros cinco clubes: o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o Wydad Casablanca, do Marrocos, o Al-Ahly, do Egito, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Diretamente classificados à semifinal, os brasileiros enfrentarão o vencedor do duelo de Al Hilal x Wydad Casablanca, em 7 de fevereiro. A equipe saudita esteve no caminho do Rubro-Negro na semifinal de 2019, vencida por 3 a 1 na ocasião.

O Real Madrid, por sua vez, poderá enfrentar o Seattle, o Al Ahly ou o Auckland. O confronto será no dia 8.

Al Ahly e o Auckland abrem a competição, em 1º de fevereiro. Os duelos da segunda fase acontecem no dia 4, as semifinais nos dias 7 e 8 e a grande final no dia 11. O planejamento do Flamengo é viajar para o Marrocos no dia 2 de fevereiro. Campeão mundial em 1981, o clube vai em busca do bi.

Os valores das premiações ainda não foram divulgados pela Fifa. Se forem mantidos, o campeão desembolsará 5 milhões de dólares (25,5 milhões de reais), enquanto o vice fica com 4 milhões de dólares (20,4 milhões de reais).