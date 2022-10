Mundial de Clubes 2022: quando vai ser e os times já classificados

Com a vitória do Flamengo na final da Copa Libertadores diante do Athletico Paranaense, por 1 a 0, neste domingo, 29, o time carioca garantiu sua participação na próxima edição do Mundial de Clubes. Apesar de o torneio internacional ainda não ter datas confirmadas pela Fifa, ele deve ocorrer nos primeiros meses de 2023, com o formato eliminatório com sete clubes – os seis campeões continentais e o campeão do país-sede.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O Mundial pode acontecer entre fevereiro e março, mas a situação ainda é incerta. O campeão da Ásia, por exemplo, só será conhecido em 26 de fevereiro. O país-sede também não foi confirmado pela Fifa, em uma temporada fortemente impactada pela realização atípica da Copa do Mundo entre novembro e dezembro deste ano, no Catar.

Até agora, os participantes confirmados são cinco: o Flamengo, campeão da América do Sul; o Real Madrid, da Espanha, campeão da Europa; o Wydad Casablanca, de Marrocos, campeão da África; o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, campeão da América do Norte; e o Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Oceania.

A Fifa tem planos para mudar o formato do Mundial de Clubes, realizando edições de quatro em quatro anos e expandido a quantidade de times de sete para 24. A ideia é ter mais campeões de cada continente disputando o mesmo torneio. Enquanto a ideia não sai do papel, o formato atual é mantido.

O último campeão não-europeu do Mundial foi o Corinthians, em 2012, quando venceu o Chelsea, da Inglaterra, na final. Desde então, o torneio foi conquistado quatro vezes pelo Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018), duas pelo Bayern de Munique (2013 e 2020), uma pelo Barcelona (2015), uma pelo Liverpool (2019) e uma pelo Chelsea (2021).

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens