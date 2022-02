Mundial: cinco brasileiros já marcaram na final do torneio; relembre

Desde 2000, ano em que o Mundial de Clubes passou a ser organizado pela Fifa, 18 edições da competição já foram disputadas – considerando no período um breve hiato no formato entre 2001 e 2004. Ao todo, 125 jogadores brasileiros já disputaram a final, mas apenas cinco deles balançaram as redes: Mineiro pelo São Paulo em 2005, Adriano Gabiru pelo Internacional em 2006, Kaká pelo Milan em 2007, Dante pelo Bayern de Munique em 2013 e Roberto Firmino pelo Liverpool em 2019. Todos marcaram gols durante uma decisão que terminou em título de suas equipes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Entre esses goleadores em finais, uma curiosidade é que três foram marcadores por times estrangeiros: Kaká, no Milan, Dante, no Bayern, e Firmino, no Liverpool. Os outros dois, Mineiro e Gabiru, jogavam por São Paulo e Internacional, respectivamente, e anotaram o tento que rendeu o título do mundo aos clubes.

O Corinthians, vencedor duas vezes da competição no atual molde, nunca teve um brasileiro balançando as redes em uma decisão. Em 2000 o troféu chegou após disputa de pênaltis contra o Vasco, enquanto em 2012 coube ao peruano Paolo Guerrero marcar o gol vitorioso frente ao Chelsea.

No próximo sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), o Palmeiras em busca do título mundial. Do lado alviverde, nove dos 11 escalados devem ser de origem brasileira, enquanto o time inglês deve mandar a campo apenas o zagueiro Thiago Silva, além de Jorginho, volante nascido no Brasil e naturalizado italiano. Ou seja, entre os atletas que entrarão em campo, há uma chance relativa de algum brasileiro balançar as redes.

Relembre os cinco brasileiros que marcaram em finais de Mundial:

Mineiro

São Paulo 1 x 0 Liverpool, em 2005

No dia 18 de dezembro de 2005, o São Paulo encarou um forte Liverpool em busca do título Mundial. Uma atuação sólida do sistema defensivo armado pelo técnico Paulo Autuori, com direito a uma coletânea de milagres de um inspirado Rogério Ceni, foi arrematada por um herói improvável. Aos 26 minutos de jogo, Aloísio Chulapa encontrou Mineiro infiltrando na área e o volante tocou na saída do goleiro Pepe Reina. Tento que confirmou o título tricolor.

Adriano Gabiru

Internacional 1 x 0 Barcelona, em 2006

Continua após a publicidade

No Mundial de Clubes de 2006, o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Iniesta e Deco parou aos pés de Adriano Gabiru. O gol aconteceu quando o cronômetro marcava 36 minutos da segunda etapa, após um ataque rápido do Internacional, passe de Iarley e um “chute de bico” do camisa 16 que veio do banco de reservas e não somava nem dez minutos em campo na partida.

Kaká

Milan 4 x 2 Boca Juniors, em 2007

O último brasileiro a ser melhor do mundo fechou o ano glorioso com uma boa atuação na final do Mundial de Clubes. Kaká foi o autor do gol que deu a vantagem de 3 a 1 para o Milan sobre o Boca Juniors na decisão da edição de 2007. Após o primeiro tempo terminar empatado em 1 a 1, os italianos voltaram à frente no início do segundo tempo e, aos 16 minutos da etapa final, o brasileiro marcou depois de boa jogada pelo lado esquerdo de campo. O duelo terminou em 4 a 2 para os italianos.

Dante

Bayern de Munique 2 x 0 Raja Casablanca, em 2013

Sob comando do espanhol Pep Guardiola, o Bayern de Munique conquistou o mundo em 2013. No Marrocos, a vitória sobre o Raja Casablanca, dono da casa e que havia eliminado o brasileiro Atlético Mineiro. O gol foi marcado pelo zagueiro Dante, à época convocado frequentemente para a seleção brasileira. Com seis minutos de jogo, uma sobra de escanteio caiu no pé direito do defensor canhoto que finalizou e abriu o placar.

Roberto Firmino

Liverpool 1 x 0 Flamengo, em 2019

A coroa do reinado flamenguista em 2019 foi impedida por um brasileiro. Um jogo duro resultou em decisão na prorrogação. E aos oito minutos do tempo extra, uma jogada vertical do Liverpool terminou nos pés de Roberto Firmino para dar o título do Mundial ao time inglês.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!