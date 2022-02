Mudança gera polêmica entre finalistas da Supercopa; Galo vê favorecimento

Atlético Mineiro e Flamengo jogam neste domingo, 20, a final da Supercopa do Brasil, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Após uma longa indefinição quanto à sede, mais um assunto extracampo entrou nos holofotes. De acordo com o regulamento, as equipes deveriam chegar ao local do jogo até três dias antes, mas um pedido do Galo para viajar à capital do Mato Grosso apenas na véspera – em virtude da estrutura – fez com que a diretoria flamenguista também buscasse a mudança no planejamento. A CBF acatou.

A logística do time carioca estava montada para chegar em Cuiabá com antecedência, na quinta-feira. Na contramão, o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil já havia divulgado que chegaria à sede do duelo apenas no sábado, por falta de estrutura para treinamento e hospedagem, segundo o clube.

Desse modo, o Flamengo também pediu à confederação para realizar a preparação no Rio de Janeiro. Fugindo do regulamento, a CBF aceitou a solicitação dos finalistas.

Além das polêmicas quanto ao estádio da decisão, outra questão estremeceu o pré-jogo. Nos últimos dias, Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, afirmou que o rival tinha privilégios com a CBF: “O que mais incomoda é o Flamengo ter informações privilegiadas. Quando nós ficamos sabendo que seria em Cuiabá, nosso departamento de logística fez contato imediato com o melhor hotel de Cuiabá para a reserva. E eles nos disseram que não poderiam nos receber, porque já iriam receber o Flamengo, que havia feito a contratação do hotel há mais dias”.

O Flamengo optou por ignorar a fala do rival. A equipe joga nesta terça-feira, 16, diante do Madureira, às 15h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca, enquanto o Galo venceu o Athletic, na segunda, com um polêmico pênalti nos acréscimos.

Confira a nota oficial da CBF sobre a mudança no planejamento:

Prezados senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para informar que em decorrência do estágio atual da pandemia da Covid-19 e atendendo solicitações de ambos clubes participantes da Supercopa, a Diretoria de Competições da CBF, em conjunto com a Presidência, decidiram excepcionalmente autorizar que os clubes participantes não cheguem à cidade-sede da disputa com três (3) dias de antecedência, conforme previsto no Regulamento da Competição, sendo facultada a chegada até a véspera da partida, a fim de que a preparação das equipes possa ser realizada em seus respectivos centros de treinamentos.

