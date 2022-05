Mourinho: ‘Fizemos história. Hoje sou 100% romanista’

Depois de 14 anos, a Roma voltou a levantar um troféu nesta quarta-feira,25, ao vencer o Feyenoord por 1 a 0 na primeira edição da Conference League. O grande protagonista foi o técnico José Mourinho, que atingiu uma marca histórica ao conquistar seu quinto título europeu. É, agora, o primeiro treinador a ser campeão das três competições europeias em vigor (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League).

Assim como no apito final na partida que garantiu a Roma na decisão, Mourinho não segurou as lágrimas.”Há muitas coisas passando pela minha cabeça neste momento. Estou em Roma há 11 meses e percebi imediatamente onde estava. Como disse aos rapazes, em Turim fizemos o que tínhamos que fazer, nos classificando para a Liga Europa, fizemos o nosso trabalho. Hoje não foi trabalho, hoje nós escrevemos história”, afirmou emocionado o técnico português ao canal Sky Sport.

O “Special One’, como se auto apelidou ao chegar a Chelsea, relembrou as glórias de sua carreira e jurou amor ao clube atual. “Vencer quando todos esperam que você vença é uma coisa, outra é escrever história, tornar-se imortal. Penso em mim e nessa gente romanista, espero que tenham se divertido, sou feliz pelos meninos (jogadores) e pela família romanista. Eu me sinto romanista. Talvez seja meu modo de trabalhar, porque sou ‘portista’, ‘chelsista’, ‘interista’, me apaixonei pelo Real Madrid. Sou de de todos que me fazem sentir parte da família. Hoje sou 100% romanista.”

Mourinho ainda revelou seu desejo de cumprir seus dois anos de contrato na Roma. “Eu fico, eu quero ficar mesmo que haja rumores, agora temos que ver o que o que querem os proprietários, que são pessoas muito honestas. Podemos dar sequência a um projeto.”

Aos 59 anos, o técnico português não era campeão havia cinco temporadas, desde a Liga Europa, com o Manchester United, em 2017. Seu último trabalho foi no Tottenham, quando foi demitido ano passado e pela primeira vez sem conquistar uma taça.

Esse foi o 26º troféu do português que, coincidentemente, havia sido o último treinador a conduzir uma equipe do país a um título europeu: a Inter de Milão, campeã da Champions na temporada 2009/10.

José Mourinho's trophy collection in UEFA club competitions… 🏆 2002/03 UEFA Cup, Porto

🏆 2003/04 @ChampionsLeague, Porto

🏆 2009/10 #UCL, Inter

🏆 2016/17 @EuropaLeague, Manchester United Will he add the 2021/22 UECL trophy with Roma?#UECLfinal | #UECL pic.twitter.com/7DofkqTQWG — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2022

