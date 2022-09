Morre Silvio Lancelotti, aos 78 anos, referência em futebol italiano

Morreu nesta terça-feira, 13, o jornalista, comentarista esportivo, escritor e arquiteto Silvio Lancelotti, voz conhecida, principalmente, pela criação de um estilo próprio nas transmissões esportivas do Campeonato Italiano na década de 1990. Ele tinha 78 anos e estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Paulo, na capital paulista, após sofrer uma parada cardíaca.

Colunista do portal R7, ele também é autor de thrillers policiais e livros de culinária, seu maior hobby. Silvio estava afastado há uma década da televisão e lutava, desde então, contra dificuldades de locomoção devido a duas próteses no corpo, uma no quadril e outra na perna esquerda.

Fez parte da equipe que fundou a Veja, em 1968, mas ficou conhecido pelas histórias contadas a cada partida do Calcio, o Italiano, então melhor liga europeia do mundo.

Em meio aos jogos, era comum ainda dar receitas culinárias. Em 2003, chegou à ESPN onde também comentou outros esportes, além de inúmeras partidas do futebol europeu.

Em entrevista publicada ao site Terceiro Tempo, em 21 de julho de 2017, Lancelotti contou torcer para duas equipes: o Corinthians e a Juventus, da Itália.

Ele disse, na mesma ocasião, que a conquista do Mundial de Clubes de 2012 pelo clube brasileiro e a vitória da seleção brasileira na final da Copa de 1970, no México, foram as mais inesquecíveis.

Silvio Eduardo de Assis Pacheco Lancellotti nasceu em 16 de agosto de 1944, em São Vicente, no litoral paulista. Além da Veja e da ESPN, também foi redator-chefe da revista Isto é, diretor de redação da Vogue, além de colunista e colaborador dos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de São Paulo.

Em recente entrevista ao repórter Alex Sabino, da Folha, publicada em 15 de abril deste ano, ele dizia sentir saudades de correr – fato impossibilitado pela suas dificuldades de locomoção. Ele lembrou, na ocasião, de histórias que contava como a de quando voltou de Cagliari a Roma, durante a Copa de 1990, como clandestino em um helicóptero da força aérea italiana, e ter saltado da aeronave ainda em voo, próximo ao solo, porque o piloto não tinha autorização para pousar.

“Não havia mais passagens, e o conheci [o piloto] no bar em frente ao meu hotel. Precisava ir cobrir Inglaterra e Holanda. Saltei com máquina fotográfica, maleta, caí e quebrei a mão”, relatou ao jornal.

Na mesma cobertura, se aproximou do craque argentino Diego Armando Maradona, a quem chegou a entrevistar dentro do ônibus da seleção argentina após a derrota para a Alemanha, na decisão. Ele também contava de um jantar com lagosta que teve com o antigo camisa 10.

A reportagem também lembra que Lancelotti inspirou a criação dos personagens Milton Bollotti, do grupo humorístico Hermes e Renato, além de Silvio Lanchonete, interpretado por Bussunda, no Casseta & Planeta.

