Morre Romualdo Arppi Filho, ex-árbitro de Copa do Mundo, aos 84 anos

Morreu neste domingo, 5, o ex-árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho. Aos 84 anos, o brasileiro não resistiu ao tratamento renal e faleceu em Santos, no litoral de São Paulo. Romualdo Arppi apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no México, edição que terminou com o bicampeonato mundial da Argentina ao vencer a Alemanha por 3 a 2, no estádio Azteca.

Romualdo Arppi iniciou a carreia de árbitro aos 14 anos de idade e se tornou profissional com 20 anos. Em sua trajetória, o brasileiro colecionou grandes competições de decisões de futebol: foram duas decisões de Campeonato Brasileiro (1984 e 1985), uma final de Mundial de Inteclubes (1984) e três Olimpíadas (1968, 1980 e 1984).

O auge da carreira de Romualdo veio em 1986, na Copa do Mundo do México. O brasileiro comandou o jogo entre França e União Soviética (1 x 1), além de México e Búlgaria (2 x 0). O bom desempenho levou Romualdo para a final do torneio.

No estádio Azteca, Romualdo apitou a final entre Argentina e Alemanha, que terminou com o bicampeonato albiceleste. A vitória por 3 a 2 teve gols de Brown, Burruchaga e Valdano. Além da bola na rede, o árbitro brasileiro ainda aplicou um cartão amarelo para o destaque do torneio, Diego Maradona.