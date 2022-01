Morre Francisco ‘Paco’ Gento, lenda do Real Madrid, aos 88 anos

Morreu Francisco ‘Paco’ Gento, ídolo do Real Madrid, aos 88 anos, nesta terça-feira, 18. Recordista de títulos da Liga dos Campeões, com seis troféus, o ex-ponta-esquerda espanhol é também o jogador com mais taças da Liga Espanhola, 12 no total. A informação do falecimento foi dada pelo clube da capital espanhola e a causa da morte não foi revelada.

Gento é o maior vencedor da história do Real Madrid com 23 títulos, empatado com o brasileiro Marcelo, que no último domingo, 16, conquistou a Supercopa da Espanha diante do Athletic Bilbao. Gento atuou 600 vezes pelo clube da capital e marcou 182 gols, entre 1953 e 1971.

Companheiro de ataque de Ferenc Puskás e Alfredo Di Stéfano, Gento fez parte de um dos maiores times da história do futebol, quando conquistou cinco Liga dos Campeões, na época Copa da Europa, de 1956 a 1960. O outro título da competição aconteceu em 1966, já sem o grande trio ofensivo.

Ainda pelo Real Madrid, venceu 12 campeonatos nacionais, duas Copa do Rei, uma Taça Intercontinental (equivalente ao Mundial) e mais dois títulos da Taça Latina. Jogador da seleção espanhola, disputou as Copas do Mundo de 1962 e 1966, além de conquistar a Eurocopa de 1964 pelo seu país.

Ganó 12 Ligas, otro récord histórico. Gento es el jugador con más títulos en esta competición.

🏆 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969#RealMadrid pic.twitter.com/Jxw0rziKbY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Presidente honorário do clube espanhol após a morte de Alfredo Di Stéfano, em 2014, Francisco Gento foi homenageado pela equipe de seu coração: “A figura de Paco Gento representa todos os valores do Real Madrid, foi e seguirá sendo uma referência para o madridismo e para o mundo do esporte. Os madridistas e todos os apaixonados pelo futebol sempre lembrarão dele como um de seus grandes mitos.”

Os atletas do Real Madrid realizaram nesta manhã um minuto de silêncio em homenagem a Gento no centro de treinamentos do clube. O Barcelona, grande rival do Real Madrid, também prestou solidariedade em suas redes sociais.

Minuto de silencio por Gento en la Ciudad Real Madrid.#RealMadrid pic.twitter.com/xX4kcs0n3O — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

El FC Barcelona se suma a las muestras de pésame por la muerte de Francisco Gento, jugador legendario del Real Madrid. Descanse en paz. pic.twitter.com/XILwtknqLV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2022

