Morre o narrador gaúcho Armindo Antônio Ranzolin, aos 84 anos

Morreu nesta quarta-feira, 17, o narrador gaúcho Armindo Antônio Ranzolin, voz conhecida por eternizar diversas conquistas de Grêmio e Internacional desde a década de 1970. Ele tinha 84 anos e faleceu após complicações por conta do Alzheimer. O velório ocorrerá nesta quinta, 18, a partir das 8h (de Brasília), e a cerimônia de despedida às 15h, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Ranzolin trabalhou por 22 anos na Rádio Gaúcha, mas tinha no currículo passagens pela Rádio Difusora, Farroupilha, Guaíba e TV Farroupilha.

A Rádio Guaíba lamenta o falecimento de Armindo Antônio Ranzolin. Ranzolin tinha 84 anos e foi um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro. pic.twitter.com/OHXa2stK3p — Futebol Guaíba (@FutebolGuaiba) August 17, 2022

Dos rivais gaúchos, narrou a conquista do tricampeonato brasileiro do Internacional (1975, 1976 e 1979), além de duas Libertadores, em 1983 e 1995, e um Mundial de Clubes do Grêmio, em 1983.

Além da dupla Gre-Nal, também deu voz ao tetracampeonato mundial da seleção brasileira, quando eternizou o bordão: “se Baggio errar, não precisa mais cobrar”.

A morte do narrador gerou comoção. Pelas redes sociais, o Inter publicou um trecho de uma narração e homenageou o profissional: “voz de grandes glórias coloradas, será sempre lembrado pela arte que o eternizou: a narração. Com ela, homenageamos o gênio que contou o título brasileiro do Inter em 1975”.

O rádio gaúcho está de luto. Aos 84 anos, Armindo Antônio Ranzolin partiu nesta quarta. Voz de grandes glórias coloradas, será sempre lembrado pela arte que o eternizou: a narração. Com ela, homenageamos o gênio que contou o título brasileiro do Inter em 1975. 🎙️🖤 pic.twitter.com/fq4r7Q5SnH — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2022

O Grêmio repetiu o gesto, destacando uma matéria sobre Ranzolin com a manchete: “O narrador dos gaúchos está na Gaúcha”.

Hoje, o esporte perde uma das suas maiores vozes, uma figura que testemunhou e marcou a história. Lamentamos o falecimento de Armindo Antônio Ranzolin, que imortalizou por décadas os feitos do futebol gaúcho. Viverá para sempre na memória dos seus ouvintes. Nossos sentimentos! pic.twitter.com/Z0DnNsqsT8 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 17, 2022

Nascido em Caxias do Sul, em 8 de dezembro de 1937, ele passou a infância em Lages, município de Santa Catarina. Mudou-se para Porto Alegre com 20 anos para estudar.

Primeiro, se formou em direito na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), mas perseverou pelo sonho de ser narrador. Transformou-se no narrador titular da Guaíba em 1973, após a morte de Pedro Carneiro Pereira. Além das transmissões, também fazia comentários e ficou consagrado pelo bordão “Alô, amigos”.

Ranzolin deixa a mulher, Yara, os filhos Cristiana e Ricardo, além dos netos Henrique, Manoela e Antônia.

