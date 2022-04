Morre Mino Raiola, empresário de grandes estrelas do futebol

Neste sábado, 30, morreu Mino Raiola, um dos empresários mais influentes do futebol mundial. Aos 54 anos, ele estava internado em estado grave e teve a morte confirmada pela sua família através do seu perfil oficial em uma rede social. A causa da morte não foi revelada.

O agente italiano era um dos homens mais badalados dos bastidores do futebol. Raiola agenciava as carreiras de Ibrahimovic, Pogba, Haaland e outros craques. O atacante sueco era próximo do empresário e chegou a visitá-lo no hospital durante a última semana.

Com estilo polêmico e irônico, ele não se poupava de dar declarações fortes sobre seus jogadores e sempre movimentava o mercado com negociações bombásticas.

Em 2019, Mino Raiola chegou a ser punido pela Federação Italiana de Futebol e ficou três meses sem poder exercer as suas atividades por três meses por irregularidades em uma transferência.

Antes disso, em 2016, a transferência de Pogba da Juventus para o Manchester United foi alvo de investigação pela Fifa. Na ocasião, a entidade suspeitava de uma possível valor abusivo na comissão ao empresário.

Confira o comunicado da família de Mino Raiola:

Com infinito pesar, compartilhamos o falecimento do agente de futebol mais carinhoso e incrível que já existiu.

Mino lutou até o final com a mesma força que colocou nas mesas de negociação para defender nossos jogadores. Como sempre, Mino nos deixou orgulhosos e nunca percebeu.

Mino tocou tantas vidas através de seu trabalho e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. Sua presença fará falta para sempre.

A missão de Mino de tornar o futebol um lugar melhor para os jogadores continuará com a mesma paixão.

Agradecemos a todos pelo enorme apoio recebido durante esses tempos difíceis e pedimos respeito à privacidade de familiares e amigos neste momento de luto.

A Família Raiola