Morre Horst Eckel, último sobrevivente campeão da Copa de 1954

Morreu nesta sexta-feira, 3, o ex-jogador Horst Eckel, 89 anos, campeão da Copa do Mundo de 1954 com a Alemanha Ocidental. Eckel era o último remanescente da equipe que disputou a decisão daquele mundial com a Hungria, na partida que ficou conhecida como o “Milagre de Berna”. Ele foi um dos dois atletas que atuou em todas as seis partidas do torneio.

“Descanse em paz, Horst Eckel. A DFB lamenta a perda de uma pessoa maravilhosa e campeã mundial de 1954. Nossos pensamentos estão com seus familiares”, disse a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla original).

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.

Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen.https://t.co/RL4PSfvCYI 📸 Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv — Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021

Agora, os mais velhos campeões mundiais vivos são todos brasileiros, integrantes da seleção campeã da Copa de 1958, na Suécia: Zagallo, 90, Dino Sani, 89, Pepe, 86, Moacir, 85, Mazzolla, 83, e Pelé, 81.

A vitória na final na Suíça é valorizada pelos alemães porque os húngaros, comandados pelo craque Puskás, vinham de invencibilidade de quatro anos. Na competição haviam vencido todos os jogos e a própria Alemanha, com uma goleada impiedosa por 8 a 3 na fase de grupos.

“Ao apito final soubemos que éramos campeões mundiais, mas só percebemos o que isso significa para as pessoas em casa quando voltamos a pisar em solo alemão. Foi uma ótima recepção”, disse Eckel ao jornal alemão Bild em entrevista.

Eckel atuou em 32 partidas pela seleção alemã. Como atleta, atuou pelo Kaiserslautern, entre 1949 e 1960, marcando 64 gols em 213 jogos, e pelo Röchling Völklingen, entre 1960 e 1966.

O lendário ex-jogador deixou a sua esposa Hannelore, suas filhas Dagmar e Susanne e mais dois netos. Ele faz parte do hall da fama do futebol alemão e foi homenageado por diversos clubes do país.

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. https://t.co/UjwD2euBhA — FC Bayern München (@FCBayern) December 3, 2021

Mit Horst Eckel ist ein Großer des Fußballs und der letzte lebende Weltmeister von 1954 im Alter von 89 Jahren verstorben. Ruhe in Frieden lieber Horst ⬛ pic.twitter.com/3yMJgVSQ2m — Hamburger SV (@HSV) December 3, 2021

🏴 O VfL Wolfsburg lamenta profundamente o falecimento de Horst #Eckel, campeão do mundo pela Alemanha em 1954. Descanse em paz, Horst! 🙏 🟢⚪️ #VfLWolfsburg https://t.co/bopHey2x7h — VfL Wolfsburg PT (@VfLWolfsburg_PT) December 3, 2021

