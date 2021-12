Morre Dorval, ídolo do Santos, aos 86 anos

O ex-jogador Dorval, um dos maiores ídolos da história do Santos, morreu neste domingo, 26, aos 86 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde de Santos e não resistiu a uma insuficiência cardíaca, informou o clube do litoral paulista. O velório será no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em horário a ser divulgado. O clube decretou sete dias de luto.

Nascido em Porto Alegre, em 26 de fevereiro de 1935, Dorval Rodrigues chegou ao Santos em 1957 e marcou época como ponta-direita. Nos anos 60 formou o ataque mais poderoso do planeta ao lado de Mengálvio, Coutinho Pelé e Pepe.

Pelo Peixe, Dorval conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Mundial de 1962 e 1963, cinco Campeonatos Brasileiros e seis Paulistas. Fez 612 jogos e marcou 194 gols, sendo o sexto maior artilheiro da história do Santos.

O presidente Andres Rueda lamentou a perda. “Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos hoje”, afirmou.

Dorval também defendeu a seleção brasileira em 13 partidas, entre 1959 e 1963 e teve passagens por Juventus, Palmeiras, Athletico-PR, Racing (Argentina), Valencia (Venezuela) e SAAD-SP, onde encerrou a carreira em 1972.

