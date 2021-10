Morre Bernard Tapie, histórico e polêmico presidente do Olympique

3 out 2021, 20h08

Morreu neste domingo, 3, Bernard Tapie, aos 78 anos. Histórico e polêmico ex-presidente do Olympique de Marselha, da França, Bernard enfrentava um câncer no estômago há pelo menos quatro anos e não resistiu.

“O Olympique de Marselha recebeu com profunda tristeza a informação da passagem de Bernard Tapie. Ele vai deixar um grande vazio no coração dos torcedores e sempre será lembrado como uma lenda do clube”, escreveu o clube de Marselha.

Bernard Tapie presidiu o time francês entre 1986 e 1994 e participou da conquista por quatro temporadas seguidas do Campeonato Francês, entre 1988 e 1992, e do histórico título da Liga dos Campeões em 1993, quando o clube derrotou o Milan na grande decisão. Essa foi a única vez que um time francês conquistou o torneio continental até hoje.

Contudo, foi justamente no Olympique de Marselha que Tapie se envolveu em uma dos maiores polêmicas da trajetória, quando se envolveu em um escândalo de manipulação de resultados da Liga na temporada 1992/93. Ele foi condenado por cumplicidade de corrupção e suborno de testemunhas, e passou 165 dias na prisão. O clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão nacional.

Bernard Tapie ainda foi ministro, ator, empresário e até cantor.