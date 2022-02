Monterrey tem base campeã e reforços de seleção para o Mundial

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes da Fifa na terça-feira, 8, às 13h30 (de Brasília) pela semifinal da competição, mas só vai conhecer seu adversário dias antes, no sábado, 5, com o vencedor de Al Ahly (Egito) x Monterrey (México). Favoritos à vaga, os mexicanos mantiveram para 2022 a base da equipe campeã da Concacaf no ano passado e contrataram dois reforços acostumados a defender a seleção mexicana: os meio-campistas Luis Romo e Rodolfo Pizarro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Maior rival do compatriota Tigres, algoz do alviverde no último Mundial, o Monterrey já está concentrado e treinando em Abu Dhabi desde o início da semana. O clube chega à competição internacional tendo disputado três rodadas da Liga Mexicana em janeiro.

É o atual 8ª colocado, com dois empates e uma vitória por 4 a 0. Destaque para o atacante argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, de 1,90 m, que marcou nas últimas duas partidas – o mesmo, aliás, fez o gol que rendeu a Liga dos Campeões da Concacaf ao clube.

Continua após a publicidade

Para 2022, o Monterrey manteve também o treinador Javier Aguirre, que irá para sua segunda temporada à frente do clube mexicano. Os reforços foram atletas experientes: o primeiro foi Rodolfo Pizarro, meia ofensivo de 27 anos, velho conhecido do clube e da seleção, onde tem 35 jogos. Ele, que já havia atuado no Monterrey, retorna em 2022 por empréstimo do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Já o volante Luis Romo, 26 anos, é outro reforço expressivo. O jogador foi medalhista de bronze com a seleção olímpica em Tóquio e um dos 5 atletas do Monterrey convocados pelo México para as Eliminatórias às vésperas do Mundial de Clubes.

Esta será a quinta participação dos Rayados na competição da Fifa. As melhores campanhas dos mexicanos renderam o terceiro lugar, tanto em 2012 quanto em 2019.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!