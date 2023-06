Momento decisivo: como estão os brasileiros nos grupos da Liberta e Sula

As quintas rodadas da Libertadores e da Sul-Americana começam nesta terça-feira, 6. Ao todo, somando os dois torneios, 14 times brasileiros entram em campo (sete de cada) em um momento decisivo, com possibilidades de eliminação precoce ou classificação antecipada para a fase final.

Após esta rodada marcada para os dias 6, 7 e 8 de junho, o fim da fase de grupos acontecerá depois dos jogos que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 deste mês.

Na Libertadores, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro coolocado ganha uma segunda chance, na Sul-Americana.

Os times provenientes da Libertadores enfrentam os segundos colocados de cada grupo da Sula, enquanto os líderes aguardam nas oitavas.

Para aquecer a quinta rodada da fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, PLACAR explica a situação de cada um dos brasileiros. Confira abaixo:

Libertadores

Flamengo – Grupo A

O Flamengo tem uma vitória, dois empates e uma derrota na Libertadores e é o segundo colocado, com cinco pontos. O líder da chave é o Racing-ARG, com 10, o terceiro é o Ñublense-CHI, com quatro, e o quarto é o Aucas-EUQ, com três.

Assim, para avançar, o Rubro-Negro precisa somar mais pontos do que os rivais chileno e equatoriano. Os próximos duelos são em casa, diante de Racing e Aucas, adversários diretos por vaga. O embate com os argentinos acontece nesta quinta-feira, 8.

Internacional – Grupo B

Invicto na competição, o Internacional é líder de sua chave, com oito pontos. O Colorado, porém, é perseguido de perto por Nacional-URU e Independiente de Medellín-COL, ambos com sete pontos. Assim, com o Metropolitano-VEN fora das brigas, as duas rodadas são decisivas.

O próximo adversário é o Nacional, na quarta-feira, 7, em Montevidéu, e o jogo que fecha a fase de grupos é contra o Independiente de Medellín, em Porto Alegre. Uma vitória garante a classificação.

Palmeiras – Grupo C

Dominante, especialmente quando o assunto é Libertadores, o Palmeiras segue em alta. Vice-líder da chave com nove pontos, o mesmo que o Bolívar-BOL, líder, o Palmeiras está a um empate de avançar, tendo em vista que Barcelona de Guayaquil-EQU e Cerro Porteño-PAR têm três pontos cada.

O Verdão recebe Barcelona e Bolívar e se classifica somando apenas mais um ponto. Entretanto, classificar-se em primeiro pode ser uma vantagem para os cruzamentos das oitavas de final. O embate contra o time de Guayaquil é nesta quarta-feira, 7.

Fluminense – Grupo D

O Tricolor de Fernando Diniz mandou o time reserva para La Paz e saiu derrotado pelo The Strongest-BOL, atualmente na segunda posição, com seis pontos. Na ponta da chave, com nove, o Fluminense tem situação tranquila, especialmente porque Sporting Cristal-PER e River Plate-ARG ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente, com quatro pontos.

Os duelos do Tricolor são contra o River, na Argentina, na próxima quarta-feira, 7, e Sporting Cristal, no Brasil, no dia 27. Mais um ponto já garante a vaga nas oitavas, tendo em vista o confronto direto entre peruanos e bolivianos na quinta rodada.

Corinthians – Grupo E

Derrotado pelo América Mineiro, após classificação heroica diante do Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, o Timão corre sérios riscos de cair na Libertadores. Terceiro colocado com quatro pontos, tem o Argentinos Juniors-ARG, com oito, e o Independiente Del Valle-EQU, com seis, a frente, enquanto o Liverpool-URU possui os mesmos quatro pontos.

Na quinta rodada, vai à altitude de Sangolqui, no Equador, para enfrentar o Del Valle, na quarta-feira, 7. A sexta partida é contra o Liverpool, em Itaquera. Para ter chance de se classificar, o Corinthians não pode perder o próximo jogo.

Athletico-PR e Atlético-MG – Grupo G

O Furacão é o líder, com sete pontos, e o Galo é o vice, com seis, a mesma quantidade do Libertad-PAR, que ocupa a terceira posição. Na lanterna, mas ainda vivo, o Alianza Lima-PER tem quatro pontos.

O Athletico enfrenta o Libertad e o Alianza Lima, em Curitiba, e garante vaga, sem sustos, apenas com uma vitória. Os adversários do Galo são os mesmos, mas fora de casa. A conta para avançar sem depender de ninguém são quatro pontos.

Os paranaenses jogam na terça-feira, 6, enquanto os mineiros medem forças com o Alianza Lima no mesmo dia.

Sul-Americana

Botafogo – Grupo A

Líder do Brasileirão, o Botafogo também domina a ponta do seu grupo na Sul-Americana, com oito pontos – mesma situação da LDU-EQU. Praticamente classificado, deseja a primeira colocação. Para isso, tem duro duelo contra os equatorianos, fora de casa, nesta terça-feira, 6.

Red Bull Bragantino – Grupo C

Foco na @SudamericanaBR! 🔥 Quarta-feira tem o Braga em campo contra o Estudiantes, em La Plata! Vamos, Massa Bruta! #RedBullBragantino #VamosBraga pic.twitter.com/sk7AR6mVUj — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 5, 2023

Vice-campeão da edição de 2021, a equipe do interior paulista está garantida no mata-mata com dez pontos somados. No entanto, visando a primeira colocação, tem confronto direto contra o Estudiantes-ARG, fora de casa, nesta quarta-feira, 7. O rival também tem a mesma pontuação.

São Paulo – Grupo D

Ainda sem ser vazado na competição, o São Paulo pode garantir a classificação apenas com um empate. Contra o Tolima-COL, no Morumbi, na quinta-feira, 8, o Tricolor, líder com 10 pontos; pode confirmar a vaga na próxima fase, tendo em vista que o time colombiano é apenas o terceiro, com cinco pontos.

Santos – Grupo E

O Peixe está longe das vitórias desde 14 de maio e precisa superar a fase ruim para se manter vivo na Sula. Terceiro colocado, com quatro pontos, recebe o Newell’s Old Boys-ARG, que é líder, nesta terça-feira, 6. Um empate deixa o Peixe em situação delicada, com possível eliminação em caso de vitória do Audax Italiano-CHI sobre o Blooming-BOL.

América Mineiro – Grupo F

Em situação extremamente delicada, o América Mineiro tem poucas possibilidades na competição. Terceiro colocado com quatro pontos, está a cinco do Defensa y Justicia-ARG, vice, e a seis do Millonarios-COL, líder e próximo rival. Um empate contra o time colombiano, em Belo Horizonte, nesta terça-feira, 6, confirma a eliminação do Coelho.

Goiás – Grupo G

🎫 Os ingressos para Goiás x Gimnasia, pela CONMEBOL Sul-Americana, estão à venda para o público geral! 🔗 https://t.co/2yv9HqM6pJ pic.twitter.com/HRrKMwM1vb — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 5, 2023

Campeão da Copa Verde, o Goiás sonha em ter mais uma campanha de destaque em 2023. Líder do grupo com oito pontos, está próximo de se garantir pelo menos na próxima fase. Para isso, basta vencer o Gimnasia y Esgrima-ARG, em Goiânia, nesta quinta-feira, 8.

Fortaleza – Grupo H

Nosso próximo compromisso será na terça-feira, diante do Estudiantes de Mérida, no Estádio Metropolitano de Mérida, pela CONMEBOL Sudamericana. 📅 06/06

⌚ 19h Vamos juntos! 🇫🇷👊#FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/mxMOLntNpz — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 4, 2023

Sobrando em sua chave, o Fortaleza tem 12 pontos em quatro jogos e já está na próxima fase. Agora, o Leão tem como objetivo confirmar a primeira colocação. Para isso, basta bater o frágil Estudiantes de Mérida-VEN, fora de casa, nesta terça-feira, 6.