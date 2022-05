Modric nega fator ‘sorte’ como aliado do Real Madrid: ‘Nos faz rir’

Nas vésperas de Real Madrid x Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões, o meio-campista Luka Modric respondeu a perguntas sobre um possível fator ‘sorte’ do clube merengue. Em entrevista coletiva, o croata citou os títulos recentes, exaltando a experiência do elenco. O maior campeão da Champions League precisa de mais um jogo histórico para reverter o 4 a 3 sofrido na ida e chegar à decisão, após eliminar o PSG e o Chelsea no torneio, com contextos também adversos.

Incisivo, Modric não fez rodeios para responder a quem aponta o Real Madrid como sortudo: “Não dizemos nada às pessoas que pensam assim. Para estar aqui e ganhar as Ligas dos Campeões que ganhamos, não serve apenas sorte. Isso nos faz rir um pouco”. Relembrando as conquistas recentes, o croata finalizou pedindo exaltação a outros elementos. “Para chegar a esse ponto ano após ano, ganhando grandes títulos, você tem que ter mais do que sorte: caráter, personalidade, fé… Isso é o que nos faz ganhar”.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2018, o meia do Real Madrid faz mais uma boa temporada. Somando Campeonato Espanhol (vencido pelo time da capital espanhola) e Champions League, o croata soma nove assistências e mais 11 grandes chances criadas. Aos 36 anos, completará dez anos de clube em agosto.

Real Madrid e Manchester City decidem uma vaga na final da Liga dos Campeões a partir das 16h (de Brasília) desta quarta-feira, 4, no estádio Santiago Bernabéu.

