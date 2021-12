Modric e Marcelo testam positivo para a Covid e desfalcam o Real Madrid

Mais casos dois da Covid-19 foram registrados no futebol europeu nesta quarta-feira, 15. Desta vez, o lateral esquerdo Marcelo e o meio-campista Luka Modric, do Real Madrid, testaram positivo para a doença. Segundo o clube espanhol, o brasileiro e o croata foram vacinados e permanecerão isolados pelos próximos 10 dias. Eles desfalcarão a equipe, líder isolada do Campeonato Espanhol, na partida contra o Cádiz, neste domingo, 19.

Os últimos casos da doença no elenco principal haviam sido do francês Karim Benzema, do austríaco David Alaba e do espanhol Álvaro Odriozola, em julho, antes do início da temporada. Marcelo e Modric serão os primeiros desfalques pela Covid-19 na temporada.

A Espanha, seguindo a tendência do continente, que vive uma onda da variante Ômicron, registra um aumento significativo de casos da Covid. Segundo dados do Our World in Data, mais de 79% da população espanhola já está completamente vacinada.

Na última semana, o Tottenham enfrentou um surto que que afetou diversos jogadores do elenco e dois integrantes da comissão técnica.

Outro registro preocupante atingiu o meio-campista alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. O atleta foi diagnosticado com uma infiltração pulmonar após contrair a Covid-19. Anteriormente, foi o centro de polêmicas por optar não se vacinar contra a doença, contestando os “efeitos futuros” do imunizante.

